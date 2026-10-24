‘വിദേശങ്ങളിലെ അക്രമസ്വഭാവമുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനാകില്ല’; മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ ‘ഭരണമാറ്റ’പരാമർശത്തിന് മറുപടിയുമായി കപിൽ സിബൽ

‘വിദേശങ്ങളിലെ അക്രമസ്വഭാവമുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനാകില്ല’; മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ ‘ഭരണമാറ്റ’പരാമർശത്തിന് മറുപടിയുമായി കപിൽ സിബൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് ഭരണമാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണെന്നും, അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവും രാജ്യസഭാ എം.പിയുമായ കപിൽ സിബൽ. ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ വിജയദശമി പ്രസംഗത്തിന് മറുപടിയായി നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ അശാന്തിയുമായി ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ മോഹൻ ഭാഗവത് താരതമ്യം ചെയ്തത് വെറുമൊരു ‘ഭയപ്പെടുത്തൽ’ മാത്രമാണെന്നും സിബൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഒപ്പം ഐടിബിപി ഡയറക്ടർ ജനറലിന്റെ പ്രസ്താവനയും യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോയുടെ സന്ദർശനവും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു.
ഒക്ടോബർ 20ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ‘ഭരണമാറ്റ’ത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച ഭാഗവത്, നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ്, ഫ്രാൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സംഭവവികാസങ്ങളുമായി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്തിരുന്നു.
ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയുള്ള ഭരണമാറ്റമാണ്. മോഹൻ ഭാഗവതിന് അത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല- സിബൽ പറഞ്ഞു.
വിദേശങ്ങളിലെ അക്രമസ്വഭാവമുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലെ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജന്തർമന്തറിൽ പ്രതിഷേധത്തിനെത്തിയ യുവാക്കളുടെ കയ്യിൽ വടികളോ തോക്കുകളോ കല്ലുകളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അവർ നിരാഹാര സമരമാണ് നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അവിടങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ‘പുറത്തുനിന്നുള്ള ഏജൻസികളുടെ’ ഇടപെടൽ മൂലമാണ്. കല്ലുകളുമായി കണ്ടെത്തിയ ട്രക്ക് എവിടെനിന്നുവന്നുവെന്ന് ഇതുവരെ അന്വേഷണം നടന്നിട്ടില്ലെന്നും, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അവിടത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
മുൻകാലങ്ങളിൽ അധികാരമാറ്റത്തിൽ ആർ.എസ്.എസും സജീവമായി പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് സിബൽ ആരോപിച്ചു. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ആർ.എസ്.എസും അധികാരമാറ്റത്തിന് കളമൊരുക്കിയിരുന്നു. നിയമപരമായ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് യു.പി.എ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയത്. നരേന്ദ്ര മോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി രാജ്യം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2014 മുതൽ ഭരണരീതികളിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടായതായി സിബൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. യുവാക്കളെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഗവർണർമാരെ വരുതിയിലാക്കുക, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുകളെ അട്ടിമറിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ശൈലി. തൊഴിലില്ലായ്മയും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികളും പോലുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാർ പൂർണമായും അവഗണിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ കടന്നുകയറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചൈനീസ് അധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ചും ഐ.ടി.ബി.പി മേധാവി നടത്തിയ പ്രസ്താവന യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതിനെ സിബൽ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ‘അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാം, എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭൂമി കയ്യേറിയവരെ അവിടെനിന്നും മാറ്റാൻ കഴിയില്ലേ?’ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അരുണാചലിലെയും കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെയും കടന്നുകയറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആർഎസ്എസ് മൗനം പാലിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു.
ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ 23 വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയ 57 എഫ്.ഐ.ആറുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച സിബൽ, പ്രതിപക്ഷത്തെ ഭയപ്പെടുത്താൻ പൊലീസ് പഴയ അടവുകൾ തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. ആദ്യം പേരില്ലാതെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും വ്യാജ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തി പിന്നീട് ലക്ഷ്യമിടുന്നവരുടെ പേരുകൾ ചേർക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും തങ്ങൾക്ക് കോടതികളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും നീതി ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.