cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി.​ജെ.​പി എം.​പി​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഗു​സ്തി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ ബ്രി​ജ് ഭൂ​ഷ​ൺ ശ​ര​ൺ സി​ങ്ങി​നെ​തി​രാ​യ പോ​ക്സോ കേ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് ന​ൽ​കി​യ അ​ന്തി​മ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഇ​ര​യോ​ടും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നോ​ടും കോ​ട​തി പ്ര​തി​ക​ര​ണം തേ​ടി. കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നി​ന​കം പൊ​ലീ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി ഛാവി ​ക​പൂ​ർ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​താ​യി സ്​​പെ​ഷ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ അ​തു​ൽ ശ്രീ​വാ​സ്ത​വ പ​റ​ഞ്ഞു. തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ, സി​ങ്ങി​നെ​തി​രെ പോ​ക്‌​സോ ചു​മ​ത്തി​യ​ത് പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ജൂ​ൺ 15 ന് ​ഡ​ൽ​ഹി പൊ​ലീ​സ് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

Cancellation of POCSO case against Brij Bhushan-Court responds to victim Look for the response