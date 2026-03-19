    India > ഈദ് ദിനത്തിൽ...
    date_range 19 March 2026 10:59 PM IST
    date_range 19 March 2026 10:59 PM IST

    ഈദ് ദിനത്തിൽ മുസ്‍ലിംകളെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം ആശങ്കജനകം -ഹാരിസ് ബീരാൻ എം.പി

    കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​ക്ക് ക​ത്ത​യ​ച്ചു
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ഈ​ദ് ദി​ന​ത്തി​ൽ മു​സ്‍ലിം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് നേ​രെ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​ഹ്വാ​നം പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക​ജ​ന​ക​മാ​ണെ​ന്നും ആ​ഘോ​ഷം സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു നി​ന്നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വ​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​ഡ്വ.​ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​ക്ക് ക​ത്ത​യ​ച്ചു.

    ഉ​ത്തം​ന​ഗ​ർ, ഹ​സ്ത്‌​സാ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ജെ.​ജെ കോ​ള​നി​യി​ൽ മാ​ർ​ച്ച് എ​ട്ടി​ന് ഹോ​ളി ദി​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന പെ​രു​ന്നാ​ൾ ദി​ന​ത്തി​ൽ അ​നി​ഷ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മോ എ​ന്ന് ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ ആ​ശ​ങ്ക നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഭ​യാ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ അ​ക​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​പാ​ല​ക​ർ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ക​ത്തി​ൽ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന നി​ല കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:muslimsattack on muslimsIndia NewsHarris Biran
    News Summary - Calls to attack Muslims on Eid are worrying - Harris Beeran MP
