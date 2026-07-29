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    India
    Posted On
    date_range 29 July 2026 10:20 PM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 10:20 PM IST

    ആധാറും വോട്ടർ ഐ.ഡിയും പാൻ കാർഡും പൗരത്വ രേഖയല്ലെന്ന് കൽക്കത്ത ഹൈകോടതി

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    ആധാറും വോട്ടർ ഐ.ഡിയും പാൻ കാർഡും പൗരത്വ രേഖയല്ലെന്ന് കൽക്കത്ത ഹൈകോടതി
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    കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത: വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി, ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്, പാ​ൻ കാ​ർ​ഡ് എ​ന്നി​വ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക തെ​ളി​വ​ല്ലെ​ന്ന് ക​ൽ​ക്ക​ത്ത ഹൈ​കോ​ട​തി. പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പേ​ര് നീ​ക്കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ത​ന്റെ അ​ന​ന്ത​ര​വ​ൻ നാ​സി​റി​നെ ത​ട​ങ്ക​ൽ പാ​ള​യ​ത്തി​ല​ട​ച്ച​തി​നെ​തി​രെ സു​മ​ൻ മൊ​ല്ല സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹേ​ബി​യ​സ് കോ​ർ​പ​സ് ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷ​ണം. നാ​സി​റി​ന്റെ വോ​ട്ട​ർ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി കാ​ർ​ഡ്, ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്, ആ​ദാ​യ​നി​കു​തി വ​കു​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ പാ​ൻ കാ​ർ​ഡ്, ബാ​ങ്ക് പാ​സ്ബു​ക്ക് എ​ന്നി​വ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് വാ​ദി​ച്ച​ത്. ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ദേ​ബാ​ങ്‌​സു ബ​സ​ക്, അ​ജ​യ് കു​മാ​ർ ഗു​പ്ത എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് വോ​ട്ട​ർ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ആ​ധാ​ർ, പാ​ൻ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക തെ​ളി​വ​ല്ലെ​ന്ന് വി​ധി​ച്ചു. വോ​ട്ട​ർ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഒ​രു വ്യ​ക്തി വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ള്ള​താ​യി മാ​ത്ര​മേ തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ എ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച ബെ​ഞ്ച്, 2026 ലെ ​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ന​സീ​റി​ന്റെ പേ​ര് ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ തെ​ളി​വ​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു.

    ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​നോ ത​ട​വു​കാ​ര​നോ ന​സീ​റി​ന്റെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ത്വം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഹേ​ബി​യ​സ് കോ​ർ​പ​സ് ഹ​ര​ജി ത​ള്ളി. അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. 2025 മേ​യ് ര​ണ്ടി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പ്ര​കാ​രം, 2026 ജൂ​ൺ 18ന് ​ന​സീ​റി​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ത​ട​ങ്ക​ൽ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ച്ച​താ​യി ബെ​ഞ്ച് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പ്ര​കാ​രം, ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ത്വം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു ത​ട​വു​കാ​ര​ന് 60 ദി​വ​സം ന​ൽ​കും. ജൂ​ലൈ 20ന് ​വി​ധി വ​രും​വ​രെ, ന​സീ​റി​ന് പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു രേ​ഖ​യും ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. ന​സീ​റു​മാ​യി ഫോ​ണി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്റെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന് ബെ​ഞ്ച് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. ത​ന്റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ജീ​വി​ച്ചു​മ​രി​ച്ച​വ​രാ​ണെ​ന്ന് ന​സീ​ർ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രെ എ​വി​ടെ​യാ​ണ് അ​ട​ക്കം ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

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    TAGS:kolkathapan cardaadhar cardvoter ID
    News Summary - ആധാറും വോട്ടർ ഐ.ഡിയും പാൻ കാർഡും പൗരത്വ രേഖയല്ലെന്ന് കൽക്കത്ത ഹൈകോടതി
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