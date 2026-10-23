തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർമാരുടെ പരാതിയിൽ നടപടിയെടുക്കാതെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്; ആർ.ടി.ഐ രേഖകൾ പുറത്ത്

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർമാരുടെ പരാതിയിൽ നടപടിയെടുക്കാതെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്; ആർ.ടി.ഐ രേഖകൾ പുറത്ത്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഏകപക്ഷീയമായ നടപടികൾക്കെതിരെ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർമാർ നൽകിയ പരാതിയിൽ നടപടിയെടുക്കാതെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയതായി വിവരാവകാശ രേഖകൾ. കമീഷണർമാരായ സുഖ്ബീർ സിംഗ് സന്ധുവും വിവേക് ജോഷിയും അയച്ച കത്തുകൾ അവരുടെ 'വ്യക്തിഗത നിലപാടുകൾ' മാത്രമാണെന്നും, കമീഷന്റെ കൂട്ടായ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനമില്ലാതെ നടപടിയെടുക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള ബാഹ്യ ഇടപെടലായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടപടി ഒഴിവാക്കിയത്.
റിട്ടയേർഡ് കമ്മഡോർ ലോകേഷ് കെ. ബത്രയ്ക്ക് ലഭിച്ച ആർ.ടി.ഐ മറുപടിയിലാണ് ഈ നിർണായക രേഖകൾ പുറത്തുവന്നത്. സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഇലക്ഷൻ കമീഷണർ മനീഷ് ഗാർഗ് ഐ.എ.എസിന്റെ നടപടികൾക്കെതിരെ ജൂലൈ 29-നാണ് കമീഷണർമാർ രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ടി.വി. സോമനാഥന് വെവ്വേറെ പരാതികൾ അയച്ചത്.
വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണ അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാൻ നീക്കം; കമീഷണർമാർ എതിർത്തു
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരുകൾ ചേർക്കാനും ഒഴിവാക്കാനും വിവരങ്ങൾ പുതുക്കാനുമുള്ള അധികാരങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കി, അവ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവാദ ജോലി വിഭജന ഉത്തരവിറക്കിയതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു കമീഷണർമാരുടെ പരാതി.
ഡെപ്യൂട്ടി ഇലക്ഷൻ കമീഷണറുടെ (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ) ലിങ്ക് ഓഫീസറായി ചുമതലയേറ്റ മനീഷ് ഗാർഗ്, കമീഷനുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായോ ചർച്ച ചെയ്യാതെ തനിക്ക് തുല്യരും മുതിർന്നവരുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജോലി വിഭജനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഉത്തരവിറക്കിയെന്നാണ് കമീഷണർമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
- നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചു: കമീഷന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുതെന്ന വാക്കാലുള്ളതും രേഖാമൂലമുള്ളതുമായ കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ മറികടന്നാണ് ഗാർഗ് പ്രവർത്തിച്ചത്.
- ഫയലുകൾ മറച്ചുവെച്ചു: അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഔദ്യോഗിക ഫയൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് തനിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയില്ലെന്ന് കമീഷണർ വിവേക് ജോഷി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
- നിയമലംഘനം: ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഈ നടപടി 2023-ലെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമീഷണർ ആന്റ് അദർ ഇലക്ഷൻ കമീഷണേഴ്സ് നിയമത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ലംഘനമാണെന്നും കമീഷണർമാർ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ, വിവാദമായ ജോലി വിഭജന ഉത്തരവ് കമീഷണർമാരുടെ കർശന ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നില്ലെന്ന് സെപ്റ്റംബർ 26-ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഔദ്യോഗികമായി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.
'ഇടപെട്ടാൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാകും': ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ നിലപാട്
പരാതി പരിശോധിച്ച ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ കുറിപ്പുകളിലാണ് നടപടിയെടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്:
"തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ്. സുതാര്യമായും സ്വതന്ത്രമായും പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്ന് പൂർണമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണത്. കമീഷന്റെ പ്രവർത്തനം സ്വന്തം ചട്ടങ്ങൾക്കും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും വിധേയമാണ്. കമീഷണർമാർ അയച്ച കത്തുകൾ അതീവ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതാണെങ്കിലും, അവ അവരുടെ വ്യക്തിഗത ശേഷിയിൽ അയച്ചതാണ്. കമീഷന്റെ പൂർണ ഔദ്യോഗിക നിലപാടായി ഇതിനെ കാണാനാവില്ല.
2023-ലെ നിയമത്തിലെ 18-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കമീഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി ഐകകണ്ഠ്യേനയോ ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനപ്രകാരമോ ആണ് തീർപ്പാക്കേണ്ടത്. അതിനാൽ, കമീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക തീരുമാനമില്ലാതെ ഇതിൽ ഇടപെടുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള ഇടപെടലായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും."
— ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് രേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തുടർന്ന് പരാതികൾ ലഭിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കി ആഗസ്റ്റ് 5-ന് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ടി.വി. സോമനാഥൻ രണ്ട് കമീഷണർമാർക്കും മറുപടി നൽകി. വിഷയം സി.ഇ.സിയുടെ അറിവിലേക്കായി കൈമാറുകയും, ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാവി സർവീസ് തീരുമാനങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കുന്നതിനായി പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിനും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫീസർക്കും രേഖകൾ കൈമാറുകയുമാണ് ചെയ്തത്.