    date_range 26 Oct 2025 12:39 PM IST
    date_range 26 Oct 2025 12:39 PM IST

    നവംബറിനുശേഷം മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും -സിദ്ധരാമയ്യ

    Cabinet,Reshuffle,November,Siddaramaiah,Announcement, സിദ്ധരാമയ്യ, ശിവകുമാർ, ഹൈകമാൻഡ്,കർണാടക
    സിദ്ധരാമയ്യ

    കർണാടക: നവംബറിന് ശേഷം തന്റെ മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ സൂചന നൽകി. സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാർ രണ്ടര വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഈ പുനഃസംഘടന നടക്കും. ശനിയാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു, നാല് മാസം മുമ്പ് കോൺഗ്രസ് ഹൈകമാൻഡ് മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു, പക്ഷേ സർക്കാർ രണ്ടര വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതായും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

    പാർട്ടി ഹൈകമാൻഡുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അവരുടെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നവംബർ 16 ന് സിദ്ധരാമയ്യ ഡൽഹി സന്ദർശിക്കും, അവിടെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനും മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ കപിൽ സിബലിന്റെ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. ഡൽഹി സന്ദർശന വേളയിൽ സിദ്ധരാമയ്യ പാർട്ടി ഹൈകമാൻഡുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും, അവിടെ തന്റെ സർക്കാർ നടത്തുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കും. കർണാടക നിയമസഭയുടെ ശൈത്യകാല സമ്മേളനം ഡിസംബറിൽ നടക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

    സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാർ രണ്ടര വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ രൂപവത്കരിച്ചതിനുശേഷം, ഡി.കെ. ശിവകുമാറും സിദ്ധരാമയ്യയും രണ്ടര വർഷം വീതം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വഹിക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പാർട്ടി നേതാക്കൾ ഔദ്യോഗികമായി ഇത് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടക്കിടെ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

    വാസ്തവത്തിൽ, കോൺഗ്രസ് വിജയത്തിനുശേഷം, ഡി.കെ. ശിവകുമാറും സിദ്ധരാമയ്യയും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരാർഥികളായിരുന്നു. നിരവധി ദിവസത്തേക്ക് ചർച്ചകൾ തുടർന്നിരുന്നു, പിന്നീട് പാർട്ടി നേതൃത്വം അവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സിദ്ധരാമയ്യയെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിയമിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇരുവരും രണ്ടര വർഷം വീതം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം വഹിക്കാൻ സമ്മതിച്ചതായി അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാറിന്റെ രണ്ടര വർഷം പൂർത്തിയാകുകയും മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടനയെ കുറിച്ച് ഹൈകമാൻഡ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതോടെ കർണാടക രാഷ്ട്രീയ വിപണി വീണ്ടും ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്.

