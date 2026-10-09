പുതുച്ചേരിയിലെ തട്ടഞ്ചാവടിയിൽ എൻ.ആർ. കോൺഗ്രസിന് ജയം

പുതുച്ചേരിയിലെ തട്ടഞ്ചാവടിയിൽ എൻ.ആർ. കോൺഗ്രസിന് ജയംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ നടന്ന പുതുച്ചേരിയിലെ തട്ടഞ്ചാവടിയിൽ ഓൾ ഇന്ത്യാ എൻ.ആർ. കോൺഗ്രസിന് ജയം. എൻ.ഡി.എ.യുടെ ഭാഗമായി മത്സരിച്ച ഓൾ ഇന്ത്യാ എൻ.ആർ. കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി അശോക് ആനന്ദ് 8482 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് വിജയിച്ചത്. കോൺഗ്രസിന്റെ ഇ. വിനയഗം, സി.പി.ഐ.യുടെ എ.എം. സലീം എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ. സലീം 130448 വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ അശോക് ആനന്ദിന് 13358 വോട്ട് ലഭിച്ചു. ഇ. വിനയഗത്തിന് 4,876 വോട്ടാണ് ലഭിച്ചത്. (ശ്രദ്ധിക്കുക: വിജയിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വോട്ട് പരാജയപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ലഭിച്ചതായി നൽകിയിരിക്കുന്ന കണക്ക് (130448) മൂലവാർത്തയിലെ ടൈപ്പിംഗ് പിശകാകാം).
അതേസമയം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിലും വിജയ്യുടെ ടി.വി.കെയ്ക്ക് മുന്നേറ്റം. സംസ്ഥാനത്തെ മധുരാന്തകം, ധാരപുരം മണ്ഡലങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മുന്നേറുന്നത്. മധുരാന്തകത്ത് ടി.വി.കെ. സ്ഥാനാർത്ഥി 3,161 വോട്ടുകൾക്കാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഡി.എം.കെ.യാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ. ധാരപുരത്ത് ടി.വി.കെ. സ്ഥാനാർത്ഥി 1,394 വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യഘട്ട ഫലം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ടി.വി.കെ. പിന്നിലായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ടി.വി.കെ. വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. ആദ്യമായി അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്ന വിജയ്യുടെ മുന്നേറ്റമായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന നാഗോണിൽ ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാർത്ഥി ദേവാശിഷ് ശർമ്മ 50,000 വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നന്ദിഗ്രാമിൽ 9,644 വോട്ടിന്റെയും റീജിനഗറിൽ 11,000 വോട്ടിന്റെയും ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ബി.ജെ.പി. ലീഡ് ചെയ്യുന്നു.
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