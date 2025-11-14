Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 14 Nov 2025 11:05 PM IST
    date_range 14 Nov 2025 11:05 PM IST

    ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ജൂബിലി ഹിൽസിൽ കോൺഗ്രസ്, ബുദ്ഗാമിൽ പി.ഡി.പി

    Aga Muntazir -Naveen Yadav
    നവീൻ യാദവ്, മുംതസീർ മെഹ്ദി

    ന്യൂഡൽഹി: വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബി.ജെ.പിക്കും കോൺഗ്രസിനും നേട്ടം. രാജസ്ഥാനിലെ അന്തയിൽ കോൺഗ്രസിലെ പ്രമോദ് ജെയ്ൻ ഭന്യ ബി.ജെ.പിയിലെ മോർപൻ സുമനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. തെലങ്കാനയിലെ ജൂബിലി ഹിൽസിലും കോൺഗ്രസ് വിജയക്കൊടി പാറിച്ചു. നവീൻ യാദവ് ആണ് ജയിച്ചത്.

    ജമ്മു -കശ്മീരിലെ നഗ്രോതയിൽ ബി.ജെ.പിയുടെ ദേവയാനി റാണ 24,647 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ജയിച്ചു. ഒഡിഷയിലെ നുവാപാദയിൽ ബി.ജെ.പിയുടെ ജെയ് ധോലാക്യ മുക്കാൽ ലക്ഷത്തിലധികം ലീഡ് നേടിയാണ് വിജയിച്ചത്.

    ജമ്മു- കശ്മീരിലെ ബുദ്ഗാമിൽ പി.ഡി.പി സ്ഥാനാർഥി മുംതസീർ മെഹ്ദി 21,576 വോട്ടിന് ജയിച്ചു. ഇവിടെ നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് സ്ഥാനാർഥിയെ ആണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മിസോറമിൽ മിസോ നാഷനൽ ഫ്രണ്ട് ദംപ മണ്ഡലം നിലനിർത്തി. പഞ്ചാബിലെ തരൺ തരൺ ആംആദ്മി പാർട്ടി നിലനിർത്തി.

    TAGS:By ElectionPDPbudgamJubilee HillsCongress
    News Summary - By-election: Congress in Jubilee Hills, PDP in Budgam
