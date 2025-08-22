Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    22 Aug 2025 11:02 PM IST
    Updated On
    22 Aug 2025 11:02 PM IST

    മറയുന്നത് വ്യവസായരംഗത്തെ ഇന്ത്യൻ അതികായൻ; സ്വരാജ് പോളിന്റെ സംരംഭങ്ങൾ പടർന്നുപന്തലിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ

    Swaraj paul
    സ്വരാജ് പോൾ ​പ്രസംഗിക്കുന്നു. ഇരുവശത്തുമായി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിര ഗാന്ധിയും മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി മാർഗരറ്റ് താച്ചറും (ഫയൽ ചിത്രം)

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​രം കൊ​ടു​മ്പി​രി​​കൊ​ണ്ട കാ​ല​ത്ത്, 1931ലാ​ണ് സ്വ​രാ​ജ് പോ​ൾ പ​ഞ്ചാ​ബി​ലെ ജ​ല​ന്ധ​റി​ൽ ജ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും സ​യ​ൻ​സ് ബി​രു​ദ​വും നേ​ടി​യ​ത് പ​ഞ്ചാ​ബി​ൽ​നി​ന്നു​ത​ന്നെ. പി​ന്നീ​ട് മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി യു.​എ​സി​ലെ മ​സാ​ചൂ​സ​റ്റ്സ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ലേ​ക്ക് (എം.​ഐ.​ടി) പോ​യി.

    പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി കു​ടും​ബ ബി​സി​ന​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. ഇ​വ​രു​ടെ വ്യ​വ​സാ​യ സം​രം​ഭ​മാ​യ ‘ഏ​പീ​ജെ സു​രേ​ന്ദ്ര’ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ തു​ട​രാ​നാ​യി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി​യെ​ങ്കി​ലും വി​ധി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ചു. മ​ക​ൾ അം​ബി​ക​ക്ക് ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ര​ക്താ​ർ​ബു​ദം പി​ടി​പെ​ട്ടു. അ​തി​ന്റെ ചി​കി​ത്സാ​ർ​ഥം 1966ൽ ​ബ്രി​ട്ട​നി​ലേ​ക്ക് പോ​യി. മ​ക​ൾ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കീ​ഴ​ട​ങ്ങി. പി​ന്നാ​ലെ മ​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ച് അ​​തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഴു​കി. വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​ത​​ത്തി​ലെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​രാ​ജ് പോ​ളി​ന്റെ വ്യ​വ​സാ​യ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​യി​ല്ല. വെ​ച്ച​ടി​വെ​ച്ച​ടി ക​യ​റ്റ​മാ​യി​രു​ന്നു. 2022ൽ ​ഭാ​ര്യ​യു​ടെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ പേ​ര് അ​രു​ണ ആ​ൻ​ഡ് അം​ബി​ക ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ എ​ന്നാ​ക്കി മാ​റ്റി.

    ഇ​ന്ത്യ-​ബ്രി​ട്ട​ൻ ബ​ന്ധം ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​ക്കാ​ൻ 1975ൽ ​ഇ​ന്തോ-​ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. അ​തി​ന്റെ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യി​രു​ന്നു. ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഭ​ര​ണ​ത​ല​ത്തി​ലും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും നി​ര​വ​ധി പ​ദ​വി​ക​ൾ വ​ഹി​ച്ചു. വി​വി​ധ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ 1983ൽ ​പ​ദ്മ​ഭൂ​ഷ​ൺ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. 80ക​ളി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം ‘എ​സ്കോ​ർ​ട്സ് ഗ്രൂ​പ്പും’ ‘ഡി.​സി.​എം ഗ്രൂ​പ്പും’ എ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വി​വാ​ദ​മാ​വു​ക​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഉ​ട​മ​സ്ഥ​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്ന് വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​നാ​കും​വി​ധം ദു​ർ​ബ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഘ​ട്ട​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് അ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ണ​യാ​യ​ത്. സ​മാ​ന​മാ​യ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ലോ​കം കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ക​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബി​സി​ന​സ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് ‘ബോം​ബെ ക്ല​ബ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ല​റി​യ​പ്പെ​ട്ട കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 1968ലാ​ണ് ‘ക​പാ​റോ ഗ്രൂ​പ്’ സ്വ​രാ​ജ് പോ​ൾ ല​ണ്ട​നി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ന് വ​ട​ക്ക​ൻ അ​മേ​രി​ക്ക, ഇ​ന്ത്യ, പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ തു​ട​ങ്ങി​യ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ട​ർ​ന്നു​പ​ന്ത​ലി​ച്ച വ്യ​വ​സാ​യ ഗ്രൂ​പ്പാ​ണി​ത്. സ്വ​രാ​ജ് പോ​ളി​ന്റെ മൂ​ന്ന് മ​ക്ക​ളാ​യ അം​ബ​ർ, ആ​കാ​ശ്, അ​ഞ്ജ​ലി പോ​ൾ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ വ്യ​വ​സാ​യം നോ​ക്കി​ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 1996ൽ ​സ്വ​രാ​ജ് പോ​ൾ ക​പാ​​റോ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​ന്റെ സ​ജീ​വ ചു​മ​ത​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​രു​ക്ക് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഡി​സൈ​ൻ, നി​ർ​മാ​ണം, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്, വി​ത​ര​ണം എ​ന്നീ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലോ​ക​​ത്തെ വ​ൻ ഗ്രൂ​പ്പാ​ണ് ക​പാ​റോ. മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ക ഉ​രു​ക്കു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, വാ​ഹ​ന, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് മേ​ഖ​ല​ക്കാ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. 100 ശ​ത​മാ​നം ഒ​​റ്റ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. 1994ൽ ​മാ​രു​തി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി. ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി നി​ർ​മാ​ണ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളു​ണ്ട്.

    സ​മ്പ​ന്ന​ത​യു​ടെ കൊ​ടു​മു​ടി​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ലു​ഴ​ലു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി നി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള മ​ന​സ്സു​കാ​ണി​ച്ച കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് അ​തി​കാ​യ​നാ​യി​രു​ന്നു സ്വ​രാ​ജ് പോ​ൾ.

    Swraj Paul, Business magnate
    Business magnate Swraj Paul dies aged 94
