Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ബി...
    India
    Posted On
    date_range 24 Feb 2026 11:01 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Feb 2026 11:01 PM IST

    ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ബി ടെക് വിദ്യാർഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ഹോസ്റ്റൽ മുറിയുടെ ചുമരിൽ `സൈനിംഗ് ഓഫ്' എന്നെഴുതിയിരുന്നു
    andhrapradesh
    cancel
    camera_alt

    ഫോട്ടോ കടപ്പാട് എന്‍.ഡി.ടി.വി

    തിരുപ്പതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതിയിൽ ബി ടെക് വിദ്യാർഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മംഗളം സ്വദേശിനി ഭുവന(22) യെ സ്വകാര്യ ഹോസ്റ്റലിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മുറിയുടെ ചുമരിൽ `സൈനിംഗ് ഓഫ്' എന്നെഴുതിയിരുന്നു.

    മോഹന്‍ബാബു സർവകലാശാലയിലെ അവസാന വർഷ വിദ്യാർഥിനിയാണ് ഭുവന. ഹോസ്റ്റൽ ജീവനക്കാർ വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലിസെത്തി പെൺകുട്ടിയെ സ്വകാര്യാശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കനായില്ല. മൃതദേഹം പ്രാഥമിക നടപടികൾക്ക് ശേഷം പോസ്റ്റ് മോർട്ടത്തനായി റൂയിയ ഗവൺമെന്‍റ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.

    അതേസയമം, ആത്മഹത്യയുടെ കാരണം വ്യക്തമല്ലെന്ന് ചന്ദ്രഗിരി സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ അറിയിച്ചു. `എല്ലാ കോണുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം സംഭവത്തിന്‍റെ കാരണം വ്യക്തമാകും' അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു.

    സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് വിദ്യാർഥി യൂണിയനുകൾ പ്രതിഷേധിച്ചു. സർവകലാശാലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും ക്രമക്കേടുകൾക്കും സർക്കാർ മറുപടി നൽകണമെന്നും വിദ്യാർത്ഥിയുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പ്രതിഷേധസംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ പോലിസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AndrapradeshBTech studentIndiaSuicide
    News Summary - B.Tech student commits suicide in Andhra Pradesh
    Similar News
    Next Story
    X