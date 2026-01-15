Begin typing your search above and press return to search.
    15 Jan 2026 10:01 PM IST
    15 Jan 2026 10:01 PM IST

    മുംബൈ നഗരസഭ ബി.ജെ.പിക്ക് എന്ന്​ എക്സിറ്റ്​പോൾ; ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷം

    മുംബൈ നഗരസഭ ബി.ജെ.പിക്ക് എന്ന്​ എക്സിറ്റ്​പോൾ; ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷം
    മും​ബൈ: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ കൂ​റ്റ​ൻ​ജ​യം പ്ര​വ​ചി​ച്ച്​ എ​ക്സി​റ്റ്​​പോ​ളു​ക​ൾ. 272 സീ​റ്റു​ക​ളു​ള്ള മും​ബൈ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി സ​ഖ്യം 150 ഓ​ളം സീ​റ്റു​ക​ൾ നേ​ടു​മെ​ന്നും ഉ​ദ്ധ​വ്​ -രാ​ജ്​ താ​ക്ക​റെ​മാ​രു​ടെ ശി​വ​സേ​ന (യു.​ബി.​ടി)- എം.​എ​ൻ.​എ​സും ശ​ര​ദ്​ പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ എ​ൻ.​സി.​പി​യും 70ൽ ​താ​ഴെ ഒ​തു​ങ്ങു​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ പ്ര​വ​ച​നം. അ​ജി​ത്​ പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ എ​ൻ.​സി.​പി​യും ശ​ര​ദ്​ പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ​വും ഒ​ന്നി​ച്ചു മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന പു​ണെ, പി​മ്പ്രി-​ചി​ഞ്ച്​​വാ​ദ്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വ​ച​ന​ത്തി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​ക്കാ​ണ്​ മേ​ൽ​ക്കൈ. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​നെ​തി​രെ ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ദി​നേ​ഷ്​ വാ​ഗ്​​മാ​രെ​യെ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന്​ ഉ​ദ്ധ​വ്​ താ​ക്ക​റെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലെ താ​മ​സം, മാ​തൃ​കാ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ട ലം​ഘ​നം, വി​ര​ലി​ൽ പ​തി​ക്കാ​ൻ മാ​യ്​​ച്ചു​ക​ള​യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന മ​ഷി​യു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര കേ​ഡ​റി​ലെ 1994 ബാ​ച്ച്​ ഐ.​എ.​എ​സു​കാ​ര​നാ​ണ്​ ദി​നേ​ഷ്​ വാ​ഗ്​​മാ​രെ. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി വി​ര​മി​ച്ച​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി നി​യ​മി​ച്ച​ത്.

