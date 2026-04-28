    28 April 2026 11:08 PM IST
    28 April 2026 11:08 PM IST

    മസ്തിഷ്ക മരണ സ്ഥിരീകരണം: വിദഗ്ധ സമിതി രൂപവത്കരിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

    അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​നാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: മ​സ്തി​ഷ്ക മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സി​ന് (എ​യിം​സ്) കീ​ഴി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഡോ​ക്ട​ർ എ​സ്. ഗ​ണ​പ​തി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് എ​യിം​സ് ന്യൂ​റോ​ള​ജി വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ, അ​ഞ്ചു​വ​രെ വി​ദ​ഗ്ധ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​ൻ ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ വി​ക്രം​നാ​ഥ്, സ​ന്ദീ​പ് മേ​ത്ത എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ബെ​ഞ്ച് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. നി​ല​വി​ൽ മ​സ്തി​ഷ്ക മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി പൂ​ർ​ണ​മ​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഡോ. ​എ​സ്. ഗ​ണ​പ​തി വാ​ദി​ച്ചു.

    രോ​ഗി​യെ നേ​രി​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​തെ​പോ​ലും മ​സ്തി​ഷ്ക മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ട്. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ വി​ഡി​യോ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന നി​യ​മം പ​ല​പ്പോ​ഴും പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നി​ല്ല. മ​സ്തി​ഷ്ക മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ രോ​ഗി​യെ കാ​ണാ​തെ​ത്ത​ന്നെ ഒ​പ്പി​ടു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത​യു​ണ്ട്. അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​നാ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യം ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. എ​ന്നാ​ൽ, മ​സ്തി​ഷ്ക മ​ര​ണം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​ല​വി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ വാ​ദി​ച്ചു.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന രീ​തി​ക​ളി​ലെ സു​താ​ര്യ​ത​യും ശാ​സ്ത്രീ​യ​ത​യു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. പു​തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​നാ രീ​തി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ത​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും സ​മി​തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച കോ​ട​തി, ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വി​ദ​ഗ്ധ സ​മി​തി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് മു​ദ്ര​വെ​ച്ച ക​വ​റി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    TAGS:brain deathDeath CertificateSupreme Court
    News Summary - Brain Death Certification: Supreme Court Directs Formation of Expert Committee
