Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right​സഹപ്രതിക്ക് ജാമ്യം...
    India
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 7:50 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 7:50 PM IST

    ​സഹപ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനാൽ പൂനെ സ്ഫോടന പരമ്പരയിലെ പ്രതിക്ക് 12 വർഷത്തിനുശേഷം ജാമ്യം നൽകി ബോംബെ ഹൈകോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    ​സഹപ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനാൽ പൂനെ സ്ഫോടന പരമ്പരയിലെ പ്രതിക്ക് 12 വർഷത്തിനുശേഷം ജാമ്യം നൽകി ബോംബെ ഹൈകോടതി
    cancel

    മുംബൈ: 2012 ലെ പൂനെ സ്ഫോടന പരമ്പരയിലെ പ്രതി ഫാറൂഖ് ഷൗക്കത്ത് ഭഗവന് ബോംബെ ഹൈകോടതി 12 വർഷത്തെ ജയിൽവാസം പൂർത്തിയാക്കിയതിനാലും ഒപ്പം പ്രതിയായ മുനിബ് മേമന് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിനാലും ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.

    170 സാക്ഷികളിൽ പ്രോസിക്യുഷൻ 27 സാക്ഷികളെ മാത്രമേ വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നതും കോടതി പരിഗണിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയ ചാർജ് ഒപ്പം അറസ്റ്റിലായി ജാമ്യം ലഭിച്ച മുനിബ് മേമന് സമാനമാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. മേമന് സെപ്റ്റംബറിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഭഗവനും ജാമ്യം നൽകാമെന്നാണ് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്.

    അടുത്ത കാലത്തൊന്നും വിചാരണ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. വേഗം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നത് കേസിൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നയാളുടെ മൗലികാവകാശമാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

    2012 ലാണ് പൂനെയിൽ സ്ഫോടന പരമ്പര ഉണ്ടാകുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡ് ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അഡീഷണൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജാമ്യം നൽകുന്നതിനെ എതിർത്തു. ഭഗവൻ തന്റെ കടയും കമ്പ്യൂട്ടറും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മേമന് സ്ഫോടനം നടത്തുന്നതിന് സഹായകരമായി അനുവദിച്ചു നൽകി എന്ന് ഇദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

    എന്നാൽ മറ്റൊരു ക്രിമിനൽ കേസിലും പ്രതിയായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഭഗവന് ജാമ്യം നൽകാം എന്നാണ് ഹൈകോടതി പറഞ്ഞത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BailPune blast caseBombay HCaccused
    News Summary - Bombay High Court grants bail to Pune serial blasts accused after 12 years as co-accused gets bail
    Similar News
    Next Story
    X