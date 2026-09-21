ഡൽഹിയിലെ നിരവധി സ്കൂളുകൾക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി; പരിശോധനകൾ ഊർജിതമാക്കി അധികൃതർ

ഡൽഹിയിലെ നിരവധി സ്കൂളുകൾക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി; പരിശോധനകൾ ഊർജിതമാക്കി അധികൃതർtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ വീണ്ടും സുരക്ഷാ ആശങ്ക ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നിരവധി സ്കൂളുകൾക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഇമെയിൽ വഴി ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിയത്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് നഗരത്തിലെ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അതീവ ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പൊലീസും ബോംബ് സ്ക്വാഡും ചേർന്ന് കർശനമായ ആന്റി-സബോട്ടേജ് പരിശോധനകൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സെൻട്രൽ ഡൽഹി മേഖലയിലെ നാല് പ്രമുഖ സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് പുതിയതായി ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിദ്യാർഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി അധികൃതരും അടിയന്തര പ്രതികരണ സേനയും ഉടൻ തന്നെ സ്കൂളുകളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ക്യാമ്പസുകളിൽ വിശദമായ പരിശോധനകളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതായത് വെള്ളിയാഴ്ച മയൂർ വിഹാർ ഫേസ് 1-ലെ ബൽറാം പബ്ലിക് സ്കൂളിനും സമാനമായ രീതിയിൽ ബോംബ് ഭീഷണി കോൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. അന്ന് രാവിലെ 8.40-ഓടെയാണ് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ സമഗ്രമായ പരിശോധനയിൽ ആ ഭീഷണി വ്യാജമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം വ്യാജ ഭീഷണികൾ രക്ഷിതാക്കളിലും വിദ്യാർഥികളിലും വലിയ തോതിൽ ആശങ്കയും മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കർശനമായ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇത്തരം വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെയുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്
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