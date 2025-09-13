Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightകാടാമ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിൽ...
    India
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 3:17 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 3:20 PM IST

    കാടാമ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിൽ ബോംബ് ഭീഷണി

    text_fields
    bookmark_border
    Bomb threat at Kadampuzha temple
    cancel

    കോട്ടക്കൽ: പ്രമുഖ തീർഥാടന കേന്ദ്രമായ കാടാമ്പുഴ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് ബോംബ് ഭീഷണി. തുടർന്ന് ബോംബ് ഡോഗ് സ്ക്വാഡുകൾ സംയുക്തമായി ക്ഷേത്രത്തിലും ക്ഷേത്ര പരിസരത്തും വിശദമായ പരിശോധന നടത്തി. സംസ്ഥാന രഹസ്യ അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ച ഇ മെയിൽ സന്ദേശത്തിലായിരുന്നു ബോംബ് ഭീഷണി.

    കാടാമ്പുഴ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വി.കെ ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. തുടർ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി കാടാമ്പുഴ പൊലീസ് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bomb ThreatKadampuzha templeLatest News
    News Summary - Bomb threat at Kadampuzha temple
    Similar News
    Next Story
    X