റോഡിലാകെ ഒഴുകിപ്പരന്ന് ചുവന്ന ദ്രാവകം; രക്തമാണെന്ന് കരുതി പരിഭ്രാന്തി

ഹൈദരാബാദ്: ഹൈദരാബാദിലെ ജീഡിമെറ്റ്‌ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന് സമീപമുള്ള വെങ്കടാദ്രി നഗർ പ്രദേശത്തെ തെരുവുകളിൽ ചുവന്ന ദ്രാവകം ഒഴുകിപ്പരന്നത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. രക്തമാണെന്ന് കരുതിയാണ് ആദ്യം ജനം പരിഭ്രാന്തരായത്. പിന്നീട് ദുർഗന്ധം വമിക്കാനും പലർക്കും ശ്വസ തടസ്സം നേരിടാനും തുടങ്ങി. ഇതോടെയാണ് സംഭവം എന്താണെന്നറിയാൻ പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്.

Suddenly, #redwater poured out of a manhole near the #Jeedimetla Industrial Estate in Venkatadri Nagar, Subhash Nagar division.With the water flowing on two roadways and a heavy stench emanating, the inhabitants were having difficulty breathing. pic.twitter.com/dqqhf9Pner