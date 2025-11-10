ഡൽഹിയിൽ സ്ഫോടനം: ചെങ്കോട്ടക്ക് സമീപം കാർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ഒമ്പത് മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 10 Nov 2025 7:36 PM IST
Updated Ondate_range 10 Nov 2025 8:43 PM IST
ഡൽഹിയിൽ സ്ഫോടനം: ചെങ്കോട്ടക്ക് സമീപം കാർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ഒമ്പത് മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്text_fields
bookmark_border
News Summary - blast near redfort metro gate delhi
Listen to this Article
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ചെങ്കോട്ട മെട്രോ ഗേറ്റ് നമ്പർ ഒന്നിന് സമീപം സ്ഫോടനം. ഒമ്പതുപേർ മരിച്ചതായും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും വിവരമുണ്ട്. നിരവധി വാഹനങ്ങളിലേക്കും തീപടർന്നു.
ചെങ്കോട്ട മെട്രോ ഗേറ്റ്-1ന് സമീപത്തെത്തിയ കാറിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം. സമീപത്തെ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് തീപടരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഏറെ, ജനത്തിരക്കേറിയ സമയമായതുകൊണ്ടുതന്നെ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും വിവരമുണ്ട്. ഡൽഹി പൊലീസ് പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
updating..
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story