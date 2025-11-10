Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 7:36 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 8:43 PM IST

    ഡൽഹിയിൽ സ്ഫോടനം: ചെങ്കോട്ടക്ക് സമീപം കാർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; ഒമ്പത് മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

    Delhi Red fort Blast
    ഡൽഹിയിൽ ​ചെങ്കോട്ടക്ക് സമീപമുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ

    Listen to this Article

    ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് ചെങ്കോട്ട ​മെട്രോ ഗേറ്റ് നമ്പർ ഒന്നിന് സമീപം സ്ഫോടനം. ഒമ്പതുപേർ മരിച്ചതായും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും വിവരമുണ്ട്. നിരവധി വാഹനങ്ങളിലേക്കും തീപടർന്നു.

    ചെങ്കോട്ട മെട്രോ ഗേറ്റ്-1ന് സമീപത്തെത്തിയ കാറിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം. സമീപത്തെ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് തീപടരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.


    ഏറെ, ജനത്തിരക്കേറിയ സമയമായതുകൊ​ണ്ടുതന്നെ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും വിവരമുണ്ട്. ഡൽഹി ​പൊലീസ് പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

    updating..


