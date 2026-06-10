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    India
    Posted On
    date_range 10 Jun 2026 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jun 2026 12:09 PM IST

    ഉറിയിൽ സൈനിക ക്യാമ്പിൽ സ്ഫോടനം: രണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു

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    indian soldiers
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    ജമ്മു കശ്മീർ: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബാരാമുള്ള ജില്ലയിലുള്ള ഉറി സെക്ടറിലെ നിയന്ത്രണ രേഖക്ക് സമീപം ഉണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത സ്ഫോടനത്തിൽ രണ്ട് ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. കമാൽകോട്ട് പ്രദേശത്തെ സൈനിക കാമ്പിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്. ക്യാമ്പിൽ വെച്ചുണ്ടായ ആകസ്മികമായ പൊട്ടിത്തെറിയാണ് വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൽ കലാശിച്ചത്.

    അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ ഉടൻ തന്നെ ശ്രീനഗറിലെ ബദാമിബാഗ് കന്റോൺമെന്റിലുള്ള ആർമി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അത്യാധുനിക എയർലിഫ്റ്റ് സൗകര്യമുപയോഗിച്ച് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇരുവരും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരുന്നതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശികളായ ചവാൻ വിക്രം ബാലകൃഷ്ണ (ഐരോളി), അർജുൻ ജാദവ് രാജീന്ദ്ര (ഷാപ്പൂർ) എന്നിവരാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിനൽകിയ ധീര ജവാന്മാർ.

    എന്താണ് കാമ്പിൽ ഇത്തരമൊരു സ്ഫോടനത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന കാര്യം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ സൈന്യം ഇതിനകം തന്നെ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും നിലവിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിലും, സ്ഫോടനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതർ. നാടിനായി കാവൽ നിന്ന രണ്ട് യുവ സൈനികരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വേർപാട് അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും ആഴത്തിലുള്ള ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

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    TAGS:blastSoldiers House AttackMilitary basemartyred jawansIndia
    News Summary - Blast at military base in Uri: Two Indian soldiers martyred
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