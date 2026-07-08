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    India
    Posted On
    date_range 8 July 2026 2:55 PM IST
    Updated On
    date_range 8 July 2026 2:55 PM IST

    ഗർഭിണികളായ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലന വിലക്ക്; കേന്ദ്ര നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി

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    ഗർഭിണികളായ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലന വിലക്ക്; കേന്ദ്ര നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി
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    പ്രതീകാത്മകചിത്രം

    ന്യൂഡൽഹി: ഗർഭിണികളായ ഐ.പി.എസ് പ്രൊബേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ 1993-ലെ സർക്കാർ നയത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതി രംഗത്ത്. സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥയെ അവരുടെ പരിശീലനത്തിനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. മെഡിക്കൽ പരിശോധനയിൽ ശാരീരികമായി ഫിറ്റ് ആണെന്ന് തെളിയുന്നപക്ഷം എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പരിശീലനത്തിൽ തുടരാൻ അനുവാദം നൽകിക്കൂടാ എന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് കോടതി ചോദിച്ചു.

    ഈ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ മറുപടി വ്യാഴാഴ്ചക്കകം സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി. ഉർവശി സെൻഗർ എന്ന ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ നൽകിയ ഹരജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. ഈ വർഷം ജൂണിൽ ആരംഭിച്ച പരിശീലനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഉർവശിക്ക് ചേരാൻ അനുവാദം നൽകണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താനാണ് കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒരു ഏകീകൃത നിയമം ഇതിനായി ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും, ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതി വ്യക്തിഗതമായി വിലയിരുത്തണമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രസവശേഷം ഒമ്പത് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പരിശീലനത്തിന് തയാറുള്ളവർ ഉണ്ടാകാമെന്നിരിക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാനദണ്ഡം വെക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും കോടതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

    ഗർഭിണികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിൽ ഇളവ് നൽകിയാൽ അത് മറ്റ് സമാന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ വാദിച്ചെങ്കിലും, മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇളവുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം ഹരജിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. 1993-ലെ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം ഗർഭിണികളായ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഒരു വർഷം പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കണമെന്നും, ഈ കാലയളവ് 'എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ലീവ്' ആയി കണക്കാക്കുമെന്നുമാണ് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥ.

    ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ പുരോഗതിയും ലിംഗസമത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം കർശനമായ വിലക്കുകൾ നിലനിൽക്കുമോ എന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ശാരീരികമായി പ്രാപ്തരായ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തം കരിയറിൽ മുന്നേറാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരമൊരു നയം പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേവലം ഒരു ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവിനേക്കാൾ അപ്പുറം വ്യക്തികളുടെ കഴിവിനെയും ഫിറ്റ്‌നസിനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും വരുംകാലത്ത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നീതിപൂർവ്വമാകുക.

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    TAGS:ipsIPS officerwomen police officerlife womenpregnancy periodSupreme Court
    News Summary - Blanket Ban On Pregnant IPS Officers During Probation Training
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