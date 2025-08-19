Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    India
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 5:12 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 5:12 PM IST

    ‘ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് കൈ കഴുകാൻ നെഹ്റുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു’; മോദിക്ക് ചുട്ടമറുപടിയുമായി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

    'വോട്ട് കൊള്ളയെയും എസ്.ഐ.ആറിനെയും കുറിച്ച് ജനങ്ങളോട് പറയൂ'
    Priyanka Gandhi
    പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

    ന്യൂഡൽഹി: പാകിസ്താനുമായുള്ള സുന്ധുനദീജല കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിൽ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി. ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് കൈ കഴുകാൻ നെഹ്റുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് പ്രിയങ്ക മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

    11 വർഷമായി അധികാരത്തിലുള്ള എൻ.ഡി.എയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും നിരന്തരം നെഹ്റുവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണ്. ബി.ജെ.പി നയിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ വർത്തമാനകാലത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഉത്തരവാദിത്തത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യണം. വോട്ട് കൊള്ളയും ബിഹാറിലെ എസ്.ഐ.ആറിനും എതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണണം. ഈ വിഷയങ്ങൾ ശരിയല്ലെങ്കിൽ അക്കാര്യം പൊതുജനങ്ങളോട് പറയൂവെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    പാകിസ്താനുമായുള്ള സിന്ധുനദീജല കരാര്‍ കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് യാതൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് നെഹ്‌റു സമ്മതിച്ചിരുന്നതായി എൻ.ഡി.എ പാർലമെന്‍ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ മോദി പരാമർശം നടത്തിയതെന്നാണ് എൻ.ഡി ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. നെഹ്‌റു രാജ്യത്തെ രണ്ടുവട്ടം വിഭജിച്ചുവെന്നും മോദി ആരോപിച്ചു. ആദ്യം റാഡ്ക്ലിഫ് രേഖയിലൂടെയും രണ്ടാമത് സിന്ധുനദീജല കരാറിലൂടെ നദിയിലെ വെള്ളത്തിന്‍റെ 80 ശതമാനവും പാകിസ്താന് നല്‍കിയത് വഴിയും. ഈ കരാര്‍ കര്‍ഷക വിരുദ്ധമായിരുന്നു. പിൽകാലത്ത് തന്‍റെ സെക്രട്ടറിയിലൂടെ നെഹ്‌റു സ്വന്തം തെറ്റ് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് കരാര്‍ യാതൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെന്ന് സമ്മതിച്ചതെന്നും മോദി പറയുന്നു.

    എൻ.ഡി.എ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ബി.ജെ.പി എം.പി ജഗദംബികപാലും നെഹ്‌റുവിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനം നടത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. സിന്ധുനദീജല കരാറിലൂടെ നെഹ്‌റു രാജ്യത്തെ വഞ്ചിച്ചുവെന്നാണ് ജഗദംബികപാലിന്‍റെ ആരോപണം. സിന്ധുനദീജല കരാറിൽ പാര്‍ലമെന്‍റിന്‍റെ അംഗീകാരം തേടേണ്ടിയിരുന്നു. കാബിനറ്റിന്‍റെയും പാര്‍ലമെന്‍റിന്‍റെയും പിന്തുണ തേടാതെ നെഹ്റു പാകിസ്താനിൽ പോവുകയും കരാര്‍ ഒപ്പിട്ട് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. അത് നമ്മുടെ കര്‍ഷകരെ വഞ്ചിക്കലായിരുന്നുവെന്നും ജഗദംബികപാല്‍ പറയുന്നു.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച്​ വോ​ട്ട് ​കൊ​ള്ള ന​ട​ത്തി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന സ​ത്യം തി​ക​ഞ്ഞ വ്യ​ക്ത​ത​യോ​ടെ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ലോ​ക​ത്തി​ന്​ മു​ന്നി​ൽ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ന്​ പിന്നാലെ വിഷയത്തെ വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ നെ​ഹ്​​റു​വി​നെ​തി​രെ വ്യാപക നു​ണകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. വി​ദ്യാ​സ​മ്പ​ന്ന​രും ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലി​രു​ന്ന​വ​രു​മാ​യ സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ അ​ണി​ക​ൾ കു​ടും​ബ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലും സ്​​കൂ​ൾ-​കോ​ള​ജ്​ അ​ലു​മ്നി ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെന്നാ​ണ്​ അ​​ന്വേ​ഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

    ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു​വി​ന്റെ അ​മ്മ തു​സ്സു റ​ഹ്മാ​ൻ ബാ​യ് എ​ന്ന മു​സ്‍ലിം സ്ത്രീ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പി​താ​വ് മു​ബാ​റ​ക് അ​ലി​യാ​ണെ​ന്നും മു​ഗ​ൾ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ മു​സ്‍ലിം എ​ന്ന് ക​രു​ത​പ്പെ​ടു​ന്ന മു​ത്ത​ച്ഛ​ൻ ഗി​യാ​സു​ദ്ദീ​ൻ ഗാ​സി ത​ന്റെ പേ​ര് മാ​റ്റി​യെ​ന്നും വാ​ട്സ്ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ കൈ​മാ​റു​ന്ന കെ​ട്ടു​ക​ഥ.

