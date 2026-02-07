Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right25 വർഷത്തിനിടെ...
    India
    Posted On
    date_range 7 Feb 2026 2:01 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Feb 2026 2:01 PM IST

    25 വർഷത്തിനിടെ ശിവസേനക്ക് മുംബൈ ഭരണം നഷ്ടം; ബി.ജെ.പിയുടെ റിതു തവാഡെ പുതിയ മേയർ

    text_fields
    bookmark_border
    25 വർഷത്തിനിടെ ശിവസേനക്ക് മുംബൈ ഭരണം നഷ്ടം; ബി.ജെ.പിയുടെ റിതു തവാഡെ പുതിയ മേയർ
    cancel
    camera_alt

    മുംബൈ മേയറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബി.ജെ.പിയുടെ റിതു തവാഡെ

    Listen to this Article

    മുംബൈ: കാൽനൂറ്റാണ്ടിനിടെ ആദ്യമായി മുംബൈയുടെ മേയർ പദവിയിൽ നിന്നും ശിവസേന പുറത്ത്. കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന ബൃഹൻ മുംബൈ കോർപറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെ മഹാനഗരത്തിന്റെ പുതിയ മേയറായി ബി.ജെ.പിയുടെ റിതു തവാഡെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 227 അംഗ കോർപറേഷനിൽ 89 സീറ്റുകൾ നേടി ബി.ജെ.പി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി മാറിയതിനു പിന്നാലെയാണ് കോർപറേഷൻ മേയർ പദവിയും സ്വന്തമാക്കിയത്. ഘടകകക്ഷികളുടെ കൂടി പിന്തുണയിൽ 118 അംഗങ്ങൾ എൻ.ഡി.എ മുന്നണിക്കുണ്ട്. ശി​വസേനക്ക് 29 അംഗങ്ങളാണുള്ളത്.

    1997 മുതൽ ശിവസേന കൈയടക്കിവെച്ച മേയർ പദവിയാണ് ഇത്തവണ കൈവിട്ടത്. ഉദ്ധവ് വിഭാഗത്തിന് 65 സീറ്റും, സഖ്യം ചേർന്ന എം.എൻ.എസിന് ആറും, എൻ.സി.പി ശരദ്പവാറിന് ഒരു സീറ്റുമാണുള്ളത്. ഒറ്റക്ക് മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസ് 24 സീറ്റുകൾ നേടി. എ.ഐ.എം.ഐ.എം എട്ടും, എൻ.സി.പി അജിത് പവാർ മൂന്നും, സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി രണ്ടും സീറ്റുകൾ നേടി.

    ഡെപ്യൂട്ടി മേയറായി ശിവസേനയിലെ സഞ്ജയ് ശങ്കർ ഘഡി സ്ഥാനമേൽക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:shivsenaBrihanmumbai CorporationShivsena UBTCongressBJP
    News Summary - BJP's Ritu Tawde To Be Mumbai Mayor, Shiv Sena Loses Post After 25 Years
    Similar News
    Next Story
    X