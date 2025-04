ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ​ഹ​ൽ​ഗാം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​രി​ലെ ക​ഠ് വ​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​തി​ഷേ​ധം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന് മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​താ​യി പ​രാ​തി. ദൈ​നി​ക് ജാ​ഗ​ര​ൺ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ രാ​കേ​ഷ് ശ​ർ​മ​ക്കാ​ണ് മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്. ക​ശ്മീ​രി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​പ്പെ​ട്ട കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യ പാ​ളി​ച്ച​ക​ളും ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി​ല്ലേ എ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ചോ​ദി​ച്ച​താ​ണ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ര​ട​ക്കം ബി.​ജെ.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ചൊ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ വി​ഘ​ട​ന​വാ​ദി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഷ​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് ഹി​മാ​ൻ​ഷു ശ​ർ​മ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ നി​യ​മ​സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ദേ​വീ​ന്ദ​ർ മ​ന്യാ​ൽ, രാ​ജീ​വ് ജ​സ്രോ​തി​യ, ഭ​ര​ത് ഭൂ​ഷ​ൺ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു രോ​ഷ​പ്ര​ക​ട​നം.

Daink Jagran Reporter Rakesh sharma assaulted by BJP worker asking if this is also a government and intelligence failure to a BJP leader.



Now he is in hospital . Shame on BJP people.#Pahalgam pic.twitter.com/Yr0u6jCsLP