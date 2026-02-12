Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    12 Feb 2026 11:38 PM IST
    12 Feb 2026 11:38 PM IST

    വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​റി​ൽ മു​ഖം ന​ഷ്ട​മാ​യ ബി.​ജെ.​പി രാ​ഹു​ലി​ന്‍റെ സ​ഭാം​ഗ​ത്വം റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ രം​ഗ​ത്ത്

    Rahul Gnadhi
    ബ​ജ​റ്റ് ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ​ത്തു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ചൈ​ന സം​ഘ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ യു.​എ​സ് വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ വ​രെ, മോ​ദി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പി​നെ ബ​ജ​റ്റ് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ കു​ട​ഞ്ഞെ​റി​ഞ്ഞ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യെ എ​ങ്ങ​നെ​യും പൂ​ട്ടാ​ൻ പു​തി​യ അ​ട​വു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി. രാ​ഹു​ലി​ന്റെ ലോ​ക്സ​ഭാം​ഗ​ത്വം റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നീ​ക്ക​ത്തി​നാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷം തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്.

    ലോ​ക്സ​ഭാം​ഗ​ത്വം റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭാ​വി​യി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് വി​ല​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് നി​ഷി​കാ​ന്ത് ദു​ബെ സ്വ​ത​ന്ത്ര പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന് (സ​ബ്സ്റ്റാ​ന്റി​വ് മോ​ഷ​ൻ) നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി. രാ​ഹു​ലി​നെ സം​സാ​രി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത ലോ​ക്സ​ഭാ സ്പീ​ക്ക​ർ ഓം ​ബി​ർ​ള​യെ ത​ൽ​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന് 118 പ്ര​തി​പ​ക്ഷ എം.​പി​മാ​ർ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യ​തി​നു​ള്ള പ്ര​തി​കാ​ര ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന നി​ല​ക്കു​കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    ഫോ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ, സോ​റോ​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ, യു.​എ​സ് എ​യ്ഡ് എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് താ​യ്‍ല​ൻ​ഡ്, വി​യ​റ്റ്നാം, കം​ബോ​ഡി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ വി​രു​ദ്ധ ശ​ക്തി​ക​ളു​മാ​യി ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് നോ​ട്ടീ​സി​ൽ താ​ൻ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും ദു​ബെ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദു​ബെ പ​തി​വാ​യി സ​ഭ​ക്ക് അ​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ പ​തി​വാ​യി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണി​ത്. രാ​ഹു​ലി​​ന്റെ പ്ര​സം​ഗം സ​ഭ​യി​ൽ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്താ​റു​ള്ള നി​ഷി​കാ​ന്ത് ദു​ബെ, ‘വ​സ്തു​ത​ക​ൾ വ​ള​ച്ചൊ​ടി​ച്ച്’ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​നം ക്ഷ​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്കെ​തി​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം അ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന നോ​ട്ടീ​സും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    നി​ഷി​കാ​ന്ത് ദു​ബെ​യു​ടെ നോ​ട്ടീ​സി​ന് പു​റ​മെ ബി.​ജെ.​പി എം.​പി സ​ഞ്ജ​യ് ജ​യ്സ്വാ​ൾ രാ​ഹു​ലി​ന്റെ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലെ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യ വാ​ക്കു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നും സ്പീ​ക്ക​ർ​ക്ക് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    സ്വ​ത​ന്ത്ര പ്ര​മേ​യം?

    ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​രം​ഗം സ​ഭ​ക്ക് മു​മ്പാ​കെ വെ​ക്കു​ന്ന സ്വ​ത​ന്ത്ര നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​ണ് സ്വ​ത​ന്ത്ര പ്ര​മേ​യം അ​ഥ​വാ സ​ബ്സ്റ്റാ​ന്റി​വ് മോ​ഷ​ൻ. സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​യ ഈ ​പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി ന​ട​പ​ടി​യി​ലൂ​ടെ സ​ഭ​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​വും തീ​രു​മാ​ന​വു​മ​റി​യാ​നാ​യി ച​ർ​ച്ച​യും വോ​ട്ടി​ങ്ങും ന​ട​ക്കും. സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ പ്ര​മേ​യ നോ​ട്ടീ​സ് സ​ഭ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ല. നോ​ട്ടീ​സ് ത​ള്ളാ​നും കൊ​ള്ളാ​നു​മു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം സ്പീ​ക്ക​ർ​ക്കു​ണ്ട്.

    സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ നോ​ട്ടീ​സി​ലു​ന്ന​യി​ച്ച വി​ഷ​യം സ​ഭ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​ണം. പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ഷ​യം പ​ഠി​ക്കാ​ൻ സ​മി​തി​യെ വെ​ക്കു​ക​യു​മാ​കാം. രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​ക്കെ​തി​രെ താ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​ത് അ​വ​കാ​ശ ലം​ഘ​ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​നു​ള്ള​ത​ല്ലെ​ന്നും സ്വ​ത​ന്ത്ര പ്ര​മേ​യ​ത്തി​നു​ള്ള നോ​ട്ടീ​സ് ആ​ണെ​ന്നും ദു​ബെ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്തി. ഇ​തി​ലൂ​ടെ രാ​ഹു​ലി​നെ കേ​ന്ദ്ര സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ർ​ത്തി പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്താം.

