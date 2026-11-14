അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ കോട്ടകൾ തകർക്കാൻ ബിജെപിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ! 90 മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പദ്ധതി

അഖിലേഷ് യാദവിന്റെ കോട്ടകൾ തകർക്കാൻ ബിജെപിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ! 90 മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പദ്ധതിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2027-ലെ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ, സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയും അധികാരം നിലനിർത്താൻ വിപുലമായ സംഘടനാ-തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് ബി.ജെ.പി. സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും (എസ്.പി) മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും പിടിച്ചെടുത്ത മണ്ഡലങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനും പുതിയ ജാതി-രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുമായി 403 അംഗ നിയമസഭയിൽ സഖ്യകക്ഷികളുടെ സീറ്റുകൾക്ക് പുറമെ ഒറ്റയ്ക്ക് 260 സീറ്റുകളെങ്കിലും നേടുകയെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ബി.ജെ.പി മുന്നോട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. 80 ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആധിപത്യം 2029-ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമായതിനാൽ അങ്ങേയറ്റം ഗൗരവത്തോടെയാണ് പാർട്ടി നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വാധീനം വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 90-ഓളം മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് ബി.ജെ.പി തീരുമാനം.
2024 ലോക്സഭാ തിരിച്ചടിയിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ
2024-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയാണ് സംഘടനാ സംവിധാനം അടിമുടി ഉടച്ചുവാർക്കാൻ ബി.ജെ.പിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. 2019-ൽ 62 ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ നേടിയ ബി.ജെ.പി 2024-ൽ 33 സീറ്റുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ബൂത്ത് തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാർട്ടി ഊർജ്ജിതമാക്കിയത്. എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും 'പന്ന പ്രമുഖുമാരെയും' മറ്റ് ഭാരവാഹികളെയും നിയമിച്ച് കൃത്യമായ സംഘടനാ ചുമതലകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിനെ ഏഴ് മുതൽ എട്ട് വരെ സംഘടനാ മേഖലകളായി തിരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സജീവമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പാർട്ടി എം.പിമാർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ജാതി സമവാക്യങ്ങളെ മറികടക്കാനും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം തടയാനും നീക്കം
സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ 'പി.ഡി.എ' (പിച്ഡ, ദളിത്, അൽപസംഖ്യക് - പിന്നാക്ക, ദളിത്, ന്യൂനപക്ഷ) രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളെയും കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതാണ് ബി.ജെ.പി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിന്നാക്ക-ദളിത് വോട്ടുകളിലുണ്ടായ ചോർച്ചയാണ് ബി.ജെ.പിക്ക് തിരിച്ചടിയായതെന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വം വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി, പ്രാദേശിക സഖ്യകക്ഷികളായ അപ്ന ദൾ (സോണേലാൽ), രാഷ്ട്രീയ ലോക് ദൾ (ആർ.എൽ.ഡി), സുഹേൽദേവ് ഭാരതീയ സമാജ് പാർട്ടി, നിഷാദ് പാർട്ടി എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് വിവിധ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രത്യേക സമ്പർക്ക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും സർക്കാരിന്റെ ക്ഷേമപദ്ധതികൾ താഴെത്തട്ടിലെത്തിക്കാനും നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനുപുറമെ, തുടർച്ചയായ പത്ത് വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷമുണ്ടാകാനിടയുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം മറികടക്കാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലും വലിയ അഴിച്ചുപണികൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ജനസമ്മതി കുറഞ്ഞ സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എമാർക്ക് പകരം പുതുമുഖങ്ങൾക്കും യുവാക്കൾക്കും കൂടുതൽ അവസരം നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പാർട്ടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, വ്യവസായ നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവ പ്രധാന പ്രചാരണ ആയുധങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ട്, മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഹാട്രിക് വിജയം നേടാനാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ബി.ജെ.പി.