    ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിത്വം; ഡി.എം.കെ സഖ്യത്തെ വെട്ടിലാക്കാൻ ബി.ജെ.പി

    C.P Radhakrishnan
    സി.പി.രാധാകൃഷ്ണൻ

    ചെ​ന്നൈ: 2026ൽ ​ത​മി​ഴ്നാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ഡി.​എം.​കെ​യെ​യും സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളെ​യും സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കി ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സി.​പി.​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം. ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന് ബി.​ജെ.​പി​യും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റും പ്രാ​മു​ഖ്യം ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം ഡി.​എം.​കെ സ​ഖ്യം ശ​ക്തി​യാ​യി ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഗൗ​ണ്ട​ർ(​ഒ.​ബി.​സി) വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ര​നാ​യ സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​ത്ത​പ​ക്ഷം ത​മി​ഴ​നും ത​മി​ഴ്നാ​ടി​നും എ​തി​രാ​യ നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ബി.​ജെ.​പി- അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ ക​ക്ഷി​ക​ൾ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തും. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ എം.​പി​മാ​രും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക​ക്ഷി ഭേ​ദ​മ​ന്യേ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ട​പ്പാ​ടി പ​ള​നി​സാ​മി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ച​തും ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്. ബി.​ജെ.​പി മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വും കേ​ന്ദ്ര പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ രാ​ജ്നാ​ഥ്സി​ങ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഡി.​എം.​കെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​നെ ഫോ​ണി​ൽ​വി​ളി​ച്ച് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നു​വേ​ണ്ടി പി​ന്തു​ണ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    സി.​പി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ്റ്റാ​ലി​നെ ക​ണ്ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​മെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൈ​നാ​ർ നാ​ഗേ​ന്ദ്ര​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. ത​മി​ഴ​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി സി.​പി.​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് കെ.​അ​ണ്ണാ​മ​ലൈ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​തേ​സ​മ​യം രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വം മൂ​ലം ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന് ഒ​രു ഗു​ണ​വു​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ൻ​ഡ്യാ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​നൊ​പ്പം പാ​ർ​ട്ടി നി​ല​കൊ​ള്ളു​മെ​ന്നും ഡി.​എം.​കെ വ​ക്താ​വ് ടി.​കെ.​എ​സ്. ഇ​ള​ങ്കോ​വ​ൻ പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. ഡി.​എം.​കെ​യു​ടെ രാ​ജ്യ​സ​ഭാം​ഗ​മാ​യ തി​രു​ച്ചി ശി​വ പോ​ലു​ള്ള തെ​ന്നി​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു നേ​താ​വി​നെ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കി തി​രി​ച്ച​ടി ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് ഇ​ൻ​ഡ്യാ സ​ഖ്യം ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി.​എം.​കെ, അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ത​മി​ഴ​ക​ത്തി​ലെ ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യും അ​ടു​ത്ത വ്യ​ക്തി​ബ​ന്ധം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ.

    vice presidentBJPdmkcp radhakrishnan
    News Summary - BJP to make trouble DMK through vice president candidateship of C.P Radhakrishnan
