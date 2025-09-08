Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 11:10 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 11:10 PM IST

    മോദിയുടെ 75ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ ബി.ജെ.പി

    മോദിയുടെ 75ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ ബി.ജെ.പി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി​യു​ടെ 75ാം പി​റ​ന്നാ​ൾ വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി. 75 വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളെ ‘മാ​ർ​ഗ നി​ർ​ദേ​ശ​ക് മ​ണ്ഡ​ലി’​​ൽ ഇ​രു​ത്തി​യ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ​ദ​ത്തി​ൽനി​ന്ന് മോ​ദി വി​ര​മി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പി​റ​ന്നാ​ൾ ദി​ന​മാ​യ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17 മു​ത​ൽ ഗാ​ന്ധി ജ​യ​ന്തി ദി​ന​മാ​യ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ സേ​വ​ന ദ്വൈ​വാ​ര​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കും. ‘ന​മോ യു​വ റ​ൺ’ പ​രി​പാ​ടി​യു​മാ​യി യു​വ​മോ​ർ​ച്ച​യും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21ന് ​രാ​ജ്യ​ത്തെ 75 ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ‘മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് മു​ക്ത ഇ​ന്ത്യ’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​വു​മാ​യി യു​വ​മോ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘ന​മോ യു​വ റ​ൺ’ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഓ​രോ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും10,000 പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് യു​വ​മോ​ർ​ച്ച അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തേ​ജ​സ്വി സൂ​ര്യ പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ട​നും മോ​ഡ​ലു​മാ​യ മി​ലി​ന്ദ് സോ​മ​നാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ. ലോ​ക​ത്തി​ലെ 75 ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ യു​വ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി മ​ൻ​സു​ഖ് മാ​ണ്ഡ​വ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:Narendra ModiBJP
