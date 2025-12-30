Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightമുംബൈ പിടിക്കാൻ...
    India
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 11:30 PM IST

    മുംബൈ പിടിക്കാൻ ബി.ജെ.പി; നഗരസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതു സഖ്യങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    മുംബൈ പിടിക്കാൻ ബി.ജെ.പി; നഗരസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതു സഖ്യങ്ങൾ
    cancel
    Listen to this Article

    മും​ബൈ: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര ന​ഗ​ര​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പു​തു​സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ൾ. ദേ​ശീ​യ, സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ലെ ഭ​ര​ണ​സ​ഖ്യ​മാ​യ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ എ​ൻ.​ഡി.​എ, മ​ഹാ​യു​തി​യും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​മാ​യ മ​ഹാ​വി​കാ​സ്​ അ​ഘാ​ഡി​യും (എം.​വി.​എ) ന​ഗ​ര​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ല്ല. മും​ബൈ​യി​ലും താ​നെ, ക​ല്യാ​ൺ-​ഡൊ​മ്പി​വ​ല്ലി​യി​ലും മ​ഹാ​യു​തി​യി​ലെ ബി.​ജെ.​പി​യും ഏ​ക്നാ​ഥ്​ ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​യും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​ജി​ത്​ പ​ക്ഷ എ​ൻ.​സി.​പി ഒ​പ്പ​മി​ല്ല.

    277 സീ​റ്റു​ക​ളു​ള്ള മും​ബൈ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ 137 ഇ​ട​ത്ത് ബി.​ജെ.​പി​യും 90 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഷി​ൻ​ഡെ ശി​വ​സേ​ന​യു​മാ​ണ്​ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സാ​ക​ട്ടെ എം.​വി.​എ സ​ഖ്യം വി​ട്ട്​ പ്ര​കാ​ശ്​ അം​ബേ​ദ്​​ക​റു​ടെ വ​ഞ്ചി​ത്​ ബ​ഹു​ജ​ൻ അ​ഘാ​ഡി (വി.​ബി.​എ), മ​ഹാ​ദേ​വ്​ ജാ​ൻ​ക​റു​ടെ ആ​ർ.​എ​സ്.​പി എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ മും​ബൈ​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    150 സീ​റ്റി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും 62ൽ ​വി.​ബി.​എ​യും 12 സീ​റ്റി​ൽ ആ​ർ.​എ​സ്.​പി​യു​മാ​ണ്​ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ദ്ധ​വ്​ താ​ക്ക​റെ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​ക്ക്​ രാ​ജ്​ താ​ക്ക​റെ​യു​ടെ എം.​എ​ൻ.​എ​സു​മാ​യാ​ണ്​ സ​ഖ്യം. പു​ണെ​യി​ൽ എ​ൻ.​സി.​പി​യും ബി.​ജെ.​പി​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ്​ പോ​ര്. ഇ​വി​ടെ അ​ജി​ത്​ പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ​വും ശ​ര​ദ്​ പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ​വും ഒ​ന്നി​ച്ചു​മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ചി​ഹ്ന​ത്തെ ചൊ​ല്ലി​യു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ശ​ര​ദ്​ പ​വാ​ർ പ​ക്ഷം 70 സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന ദി​വ​സ​ത്തോ​ടെ ചി​ത്രം തെ​ളി​യും.

    ജ​നു​വ​രി 15നാ​ണ്​ 29 സ​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. 16ന്​ ​ഫ​ല​മ​റി​യും. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ശി​വ​സേ​ന ഭ​രി​ച്ച മും​ബൈ ന​ഗ​ര​സ​ഭ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ബി.​ജെ.​പി ല​ക്ഷ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:NDABMCalliancesMumbai Corporationmunicipal electionsBJP
    News Summary - BJP to capture Mumbai; New alliances in municipal elections
    Similar News
    Next Story
    X