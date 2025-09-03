Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    India
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 11:08 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 11:08 PM IST

    പവൻ ഖേരയുടെ ഭാര്യക്കും രണ്ട് വോട്ടർ ഐഡിയെന്ന് ബി.ജെ.പി

    പവൻ ഖേരയുടെ ഭാര്യക്കും രണ്ട് വോട്ടർ ഐഡിയെന്ന് ബി.ജെ.പി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് പ​വ​ൻ ഖേ​ര​യു​ടെ ഭാ​ര്യ​ക്കും ര​ണ്ട് വോ​ട്ട​ർ ഐ​ഡി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി. തെ​ല​ങ്കാ​ന​യി​ലെ ഖൈ​ര​ത്താ​ബാ​ദ് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ച്ച പ​വ​ൻ ഖേ​ര​യു​ടെ ഭാ​ര്യ കോ​ട്ട നീ​ലി​മ​ക്ക് ര​ണ്ട് സ​ജീ​വ വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി ഐ.​ടി സെ​ൽ മേ​ധാ​വി അ​മി​ത് മാ​ള​വ്യ​യാ​ണ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ ആ​രോ​പ​ണം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. പ​വ​ൻ ഖേ​ര​ക്ക് ഇ​ര​ട്ട വോ​ട്ട​ർ ​ഐ.​ഡി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​മി​ത് മാ​ള​വ്യ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ ഖേ​ര​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ നോ​ട്ടീ​സ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ജ​ങ്പു​ര, ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖേ​ര​ക്ക് വോ​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി ആ​രോ​പ​ണം.

    ന്യൂഡൽഹി, ജംഗ്പുര എന്നീ നിയമസഭ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പവൻ ഖേരയുടെ പേര് ഉണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന രേഖകളാണ് എക്സിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. 'വോട്ട് കൊള്ളയെന്ന് പുരപ്പുറത്ത് കയറി രാഹുൽ ഗാന്ധി വിളിച്ചു കൂവുന്നു. ഗാന്ധിമാരുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്താനുള്ള ഒരവസരവും പാഴാക്കാത്ത ഖേരക്കാകട്ടെ രണ്ട് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉണ്ട്' - അമിത് മാളവ്യ എക്സിൽ കുറിച്ചു.

    അതേസമയം, ആരോപണത്തോട് പ്രതികരിച്ച പവൻ ഖേര, വോട്ടര്‍ പട്ടികയുടെ സമഗ്രത നിലനിര്‍ത്തുന്നതില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷന്‍ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് അമിത് മാളവ്യയുടെ പ്രതികരണത്തിലൂടെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് എക്സിൽ കുറിച്ചു. ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ തനിക്കെതിരെ മാളവ്യ നടത്തിയ നീക്കം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തിരിച്ചടിയായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷനെ തന്നെയാണ് പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നതെന്നും ഖേര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

