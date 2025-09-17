Begin typing your search above and press return to search.
    India
    Posted On
    date_range 17 Sept 2025 11:36 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Sept 2025 11:36 PM IST

    നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് മു​​ന്നി​​ൽ ക​​ണ്ട് അ​സ​മി​ൽ ഇ​സ്‍ലാം ഭീ​തി പ​ര​ത്തു​ന്ന വി​ഡി​യോ​യു​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി
    ഗു​​വാ​​ഹ​​തി: അ​​സ​​മി​​ൽ 2026 നി​​യ​​മ​​സ​​ഭ​ തെ​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​പ്പ് മു​​ന്നി​​ൽ ക​​ണ്ട് മു​​സ്‍ലിം​​ക​​ളെ താ​​റ​​ടി​​ക്കു​​ന്ന എ.​​ഐ വി​​ഡി​​യോ​​യു​​മാ​​യി ബി.​​ജെ.​​പി. ബി.​​ജെ.​​പി​​യി​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ൽ വ​​ട​​ക്കു​​കി​​ഴ​​ക്ക​​ൻ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ മു​​ഴു​​വ​​ൻ മു​​സ്‍ലിം​​ക​​ളു​​ടെ ആ​​ധി​​പ​​ത്യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നേ​​നെ​​യെ​​ന്ന് വി​​ഡി​​യോ​​യി​​ൽ പ​​റ​​യു​​ന്നു.

    സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​ർ 15നാ​​ണ് അ​​സ​​മി​​ലെ ബി.​​ജെ.​​പി​​യു​​ടെ ഔ​​ദ്യോ​​ഗി​​ക ‘എ​​ക്സ്’ പേ​​ജി​​ൽ വി​​ഡി​​യോ പോ​​സ്റ്റ് ചെ​​യ്ത​​ത്. ‘മു​​സ്‍ലിം​​ക​​ളു​​ടെ ആ ​​സ്വ​​പ്നം പൂ​​വ​​ണി​​യാ​​ൻ ഞ​​ങ്ങ​​ൾ സ​​മ്മ​​തി​​ക്കി​​ല്ല’ എ​​ന്ന ത​​ല​​ക്കെ​​ട്ടോ​​ടെ​​യാ​​ണ് വി​​ഡി​​യോ. ഇ​​തു​​വ​​രെ 2.5 ദ​​ശ​​ല​​ക്ഷം ആ​​ളു​​ക​​ളാ​​ണ് വി​​ഡി​​യോ ക​​ണ്ട​​ത്.

    അ​​യ​​ൽ​​രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ൾ വ​​ഴി നി​​യ​​മ​​വി​​രു​​ദ്ധ കു​​ടി​​യേ​​റ്റ​​ക്കാ​​ർ​​ക്ക് എ​​ളു​​പ്പ​​ത്തി​​ൽ അ​​സ​​മി​​ലെ​​ത്താ​​മെ​​ന്ന് വി​​ഡി​​യോ​​യി​​ലെ ചി​​ല രം​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ സൂ​​ചി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്നു. ഹി​​ന്ദു​​ക്ക​​ളു​​ടെ ഭൂ​​മി മു​​സ്‍ലിം​​ക​​ൾ കൈ​​യേ​​റു​​ക​​യാ​​ണ്. ബി.​​ജെ.​​പി​​യി​​ല്ലാ​​യി​​രു​​ന്നെ​​ങ്കി​​ൽ സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തെ ജ​​ന​​സം​​ഖ്യ​​യി​​ൽ 90 ശ​​ത​​മാ​​ന​​വും മു​​സ്‍ലിം​​ക​​ളാ​​യി മാ​​റു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നെ​​ന്ന അ​​വ​​കാ​​ശ​​വാ​​ദ​​ത്തോ​​ടെ​​യാ​​ണി​​ത്.

    ‘നി​​ങ്ങ​​ളു​​​ടെ ഓ​​രോ വോ​​ട്ടും ​ശ്ര​​ദ്ധ​​യോ​​ടെ വി​​നി​​യോ​​ഗി​​ക്ക​​ണം’ എ​​ന്നു പ​​റ​​ഞ്ഞാ​​ണ് വി​​ഡി​​യോ അ​​വ​​സാ​​നി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    വി​​ഡി​​യോ അ​​സ്വ​​സ്ഥ​​ത​​യു​​ണ്ടാ​​ക്കു​​ന്ന​​തും വെ​​റു​​പ്പ് നി​​റ​​ഞ്ഞ​​തു​​മാ​​ണെ​​ന്ന് എ.​​ഐ.​​എം.​​എം നേ​​താ​​വ് അ​​സ​​ദു​​ദ്ദീ​​ൻ ഉ​​വൈ​​സി കു​​റ്റ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി. വോ​​ട്ടി​​നു​​വേ​​ണ്ടി മാ​​ത്ര​​മ​​ല്ല, അ​​വ​​ർ ഭ​​യം ജ​​നി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്. ഇ​​താ​​ണ് യ​​ഥാ​​ർ​​ഥ ഹി​​ന്ദു​​ത്വ പ്ര​​ത്യ​​യ​​ശാ​​സ്ത്രം.

    ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ മു​​സ്‍ലിം​​ക​​ളു​​ടെ നി​​ല​​നി​​ൽ​​പ് ത​​ന്നെ അ​​വ​​ർ​​ക്ക് വ​​ലി​​യ പ്ര​​ശ്ന​​മാ​​ണ്. മു​​സ്‍ലിം​​മു​​ക്ത ഭാ​​ര​​ത​​മാ​​ണ് അ​​വ​​രു​​ടെ സ്വ​​പ്നം''-​​ഉ​​വൈ​​സി എ​​ക്സി​​ൽ കു​​റി​​ച്ചു.

    TAGS:Assamislamofobiahate videoBJP
    News Summary - BJP releases video inciting Islamophobia in Assam ahead of assembly elections
