    India
    Posted On
    23 Jan 2026 10:21 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jan 2026 10:21 PM IST

    അചൽപുരിൽ ബി.ജെ.പി – ഉ​വൈ​സി​യു​ടെ മജ്‍ലിസ്​ – കോൺഗ്രസ്​ കൂട്ടുകെട്ട്​

    അചൽപുരിൽ ബി.ജെ.പി – ഉ​വൈ​സി​യു​ടെ മജ്‍ലിസ്​ – കോൺഗ്രസ്​ കൂട്ടുകെട്ട്​
    മും​ബൈ: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി വീ​ണ്ടും അ​സാ​ധാ​ര​ണ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട്. അ​മ​രാ​വ​തി ജി​ല്ല​യി​ലെ അ​ച​ൽ​പു​ർ മു​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​-​ബി.​ജെ.​പി- ഉ​വൈ​സി​യു​ടെ ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ മ​ജ്​​ലി​സെ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദു​ൽ മു​സ്​​ലി​മീ​ൻ (മ​ജ്​​ലി​സ്​ പാ​ർ​ട്ടി) കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടാ​ണ്​ വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത്.

    41 സീ​റ്റു​ക​ളു​ള്ള അ​ച​ൽ​പു​രി​ൽ ആ​ർ​ക്കും കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മി​ല്ല. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്​ 15ഉം, ​ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ ഒ​മ്പ​തും മ​ജ്​​ലി​സ്​ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ മൂ​ന്നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക പാ​ർ​ട്ടി​യാ​യ പ്ര​ഹാ​ർ ജ​ന​ശ​ക്​​തി​ക്കും എ​ൻ.​സി.​പി​ക്കും ര​ണ്ട്​ വീ​ത​വു​മാ​ണ്​ സീ​റ്റു​ക​ൾ. ശേ​ഷി​ച്ച പ​ത്തി​ലും സ്വ​ത​ന്ത്ര​രാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, കാ​യി​ക സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി മ​ജ്​​ലി​സും ജ​ല​വി​ത​ര​ണ സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം കോ​ൺ​ഗ്ര​സും വ​നി​ത ശി​ശു ക്ഷേ​മ സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി ബി.​ജെ.​പി​യും പ​ങ്കി​ട്ടു. എ​തി​രി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്.

    നേ​ര​ത്തെ അ​കോ​ല​യി​ലെ അ​കോ​ട്ട്​ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ മ​ജ്​​ലി​സും അ​മ്പ​ർ​നാ​ഥി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ബി.​ജെ.​പി​യു​മാ​യി സ​ഖ്യ​മാ​യ​ത്​ വി​വാ​ദ​മാ​വു​ക​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ 12 കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​രെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​നു​ പി​ന്നാ​ലെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ ബി.​ജെ.​പി​യി​ൽ ചേ​രു​ക​യാ​ണ് ​ചെ​യ്ത​ത്.

    അ​കോ​ട്ട്, അ​മ്പ​ർ​നാ​ഥ്​ സം​ഭ​വം വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വാ​യ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ദേ​വേ​ന്ദ്ര ഫ​ഡ്​​നാ​വി​സ്​ താ​ക്കീ​ത്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ അ​ച​ൽ​പു​രി​ലെ പു​തി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട്.

