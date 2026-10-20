എസ്.ഐ.ആർ വിവാദത്തിൽ 'മുഖം മിനുക്കാൻ' ബിജെപി; ദസറക്ക് ശേഷം രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണവും പത്രസമ്മേളനങ്ങളും

എസ്.ഐ.ആർ വിവാദത്തിൽ 'മുഖം മിനുക്കാൻ' ബിജെപി; ദസറക്ക് ശേഷം രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണവും പത്രസമ്മേളനങ്ങളുംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർപട്ടികയിലെ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷനുമായി (എസ്.ഐ.ആർ) ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്ന കടുത്ത വിമർശനങ്ങളെയും രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ ബൃഹത്തായ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണത്തിന് ബി.ജെ.പി രൂപം നൽകുന്നു. ദസറ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ രാജ്യവ്യാപകമായി മാധ്യമസമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ 'നുണപ്രചാരണങ്ങൾ' തുറന്നുകാട്ടാനാണ് പാർട്ടി തീരുമാനം.
ബി.ജെ.പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാർ, മുതിർന്ന നേതാക്കൾ, പാർട്ടി ഭാരവാഹികൾ എന്നിവരെ അണിനിരത്തി സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിലും ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരേസമയം വൻ മാധ്യമ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നിർദ്ദേശം നൽകി.
'പ്രതിപക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം'; മുൻകാല കണക്കുകൾ നിരത്തി പ്രതിരോധം
എസ്.ഐ.ആർ സംബന്ധിച്ച വസ്തുതകളും കണക്കുകളും നേരിട്ട് വോട്ടർമാരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പ്രചാരണത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം:
"പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള അനിശ്ചിതത്വവും രാഷ്ട്രീയ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും സൃഷ്ടിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളും ശ്രമിക്കുന്നത്. തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ ആഖ്യാനങ്ങൾ ചമയ്ക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട പൊതുജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം."
— മുതിർന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.
മുൻപ് കോൺഗ്രസ് ഭരണകാലത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ നിരത്തിയാണ് ബി.ജെ.പിയും എൻ.ഡി.എയും പ്രത്യാക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. നിലവിലെ നടപടികൾ തികച്ചും സ്വാഭാവികമായ ഭരണഘടനാ പ്രക്രിയയാണെന്നും, ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി വിവാദമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പാർട്ടി വാദിക്കും. പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട മരിച്ച വോട്ടർമാരുടെയും വ്യാജ വോട്ടർമാരുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ എൻ.ഡി.എ നേതാക്കൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെക്കും.
പാർലമെന്റിലെയും തെരുവുകളിലെയും വാക്പോരുകൾക്കപ്പുറം വോട്ടർമാരെ നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ബി.ജെ.പി ഈ മാധ്യമ പ്രചാരണത്തിന് രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
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