Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightസി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ...
    India
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 8:54 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 8:57 PM IST

    സി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ എൻ.ഡി.എയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥി

    text_fields
    bookmark_border
    മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണറാണ് സി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ
    സി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ എൻ.ഡി.എയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥി
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണർ സി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ എൻ.ഡി.എയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥി. ബി.ജെ.പി പ്രസിഡന്‍റ് ജെ.പി. നഡ്ഡയാണ് സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. പാർട്ടിയുടെ പാർലമെന്‍ററി ബോർഡിന്‍റെ യോഗത്തിനുശേഷമാണ് സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

    ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടുനിന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി അവസാനിക്കുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് തീരുമാനം.

    തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബി.ജെ.പി നേതാവായ സി.പി. രാധാകൃഷ്ണന്‍ ഝാർഖണ്ഡ് ഗവർണറായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട് ബി.ജെ.പിയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷനും കേരളത്തിന്‍റെ ചുമതലയുള്ള പ്രഭാരിയുമായിരുന്നു.

    കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ജഗ്ദീപ് ധൻഖർ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി രാജിവെച്ചത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:candidateNDAcp radhakrishnan
    News Summary - BJP names CP Radhakrishnan as NDA Vice Presidential candidate
    Similar News
    Next Story
    X