Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right‘ഡിലീറ്റ്...
    India
    Posted On
    date_range 26 July 2026 5:55 PM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 5:55 PM IST

    ‘ഡിലീറ്റ് ചെയ്യില്ല’... ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി.ജെ.പി എം.പിയുടെ മകളുടെ ഇൻസ്റ്റ സ്റ്റോറി; പിന്നാലെ അക്കൗണ്ട് കാണാനില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    BJP MPs Daughters Viral Post On Dharmendra Pradhan
    cancel

    ഭുവനേശ്വർ: വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ കേ​ന്ദ്ര വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചതിനെ പിന്തുണച്ച് പോസ്റ്റിട്ട ബി.ജെ.പി എം.പിയുടെ മകളെച്ചൊല്ലി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പൊട്ടിത്തെറി. ബി.ജെ.പി എം.പിയും മുൻ ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായ അപരാജിത സാരംഗിയുടെ മകൾ അർച്ചിത റാഹറിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് വിവാദം.

    അതേസമയം, അർച്ചിതയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല. അക്കൗണ്ട് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണോ അതോ പിൻവലിച്ചതാണോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല. ‘നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വിവാദത്തെ തുടർന്നുള്ള വൻ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ചു’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് അർച്ചിത ആദ്യം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറി പങ്കുവെച്ചത്. എന്നാൽ സ്റ്റോറി പിൻവലിക്കണമെന്ന് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ ഓഫിസിൽനിന്ന് അപരാജിത സാരംഗിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം.

    ഇതോടെ ‘ഈ പോസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യില്ല’ എന്ന കുറിപ്പും അർച്ചിത ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ചു. തനിക്കെതിരെ സമ്മർദം ചെലുത്തുന്നുവെന്ന സൂചനയും പോസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. ‘എന്റെ സ്റ്റോറി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് അമ്മക്ക് വീണ്ടും സന്ദേശം അയക്കണ്ട. മുമ്പും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട, ഞാൻ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യില്ല. ജയ് ജഗന്നാഥ്, ജയ് ഹിന്ദ്’ എന്നായിരുന്നു ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ പി.എയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അർച്ചിതയുടെ പ്രതികരണം.

    അതേസമയം, അപരാജിത സാരംഗി പരസ്യമായി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന് പിന്തുണ അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ, മകളുടെ സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് അവർ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇതോടെ അർച്ചിതയുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഒഡിഷ ബി.ജെ.പിക്കുള്ളിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കി. കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അപരാജിത സാരംഗി തയാറാകണമെന്നും മകളുടെ പരാമർശത്തിൽ ഒഡിഷയോട് മാപ്പുപറയണമെന്നും ബി.ജെ.പി നേതാവ് ജഗന്നാഥ് പ്രധാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dharmendra pradhanEducation MinisterInstagram postbjp mpAparajita SarangiBJPCJP Protest
    News Summary - BJP MPs Daughters Viral Post On Dharmendra Pradhan
    Similar News
    Next Story
    X