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    India
    Posted On
    date_range 3 Aug 2026 8:52 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Aug 2026 8:52 PM IST

    പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വിഡിയോ നീക്കം ചെയ്തതിൽ മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറായി മെറ്റ; അതുകൊണ്ടൊന്നും മതിയാവില്ലെന്ന് ബിജെപി എം.പി നിഷികാന്ത് ദുബെ

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    BJP MP Nishikant Dubey
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    ബി.ജെ.പി എം.പി നിഷികാന്ത് ദുബെ

    ന്യൂഡൽഹി: ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വീഡിയോ താൽക്കാലികമായി നീക്കം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പാർലമെന്ററി സമിതിക്ക് മുന്നിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് മെറ്റ (Meta) പ്രതിനിധികൾ. സംഭവത്തിൽ മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചെങ്കിലും, കേവലം മാപ്പ് പറച്ചിൽ കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നും ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടി വേണമെന്നും ബി.ജെ.പി എം.പിമാർ നിലപാടെടുത്തു. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെയാണ് മെറ്റാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദീകരണം നൽകിയത്. ബി.ജെ.പി എം.പി നിഷികാന്ത് ദുബെയുടെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു യോഗം ചേർന്നത്.

    പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സംഭവിച്ച സാങ്കേതിക പിഴവ് കാരണമാണ് വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് മെറ്റയുടെ വിശദീകരണം. വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിനോടകം തന്നെ മെറ്റാ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരിൽ വിളിപ്പിച്ച് വിശദാംശം തേടിയിരുന്നു. പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പുതിയ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ നടപ്പിലാക്കിയതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു. കേവലം മാപ്പപേക്ഷ കൊണ്ട് വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്നും, ഈ വീഴ്ചക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തി നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് പാർലമെന്ററി സമിതിയിലെ ബി.ജെ.പി അംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യം. സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ ഉള്ളടക്ക നിയന്ത്രണവും (Content Moderation) ആഗോള ടെക് ഭീമന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തവും മുൻനിർത്തി കടുത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് പാർലമെന്ററി സമിതി ഇപ്പോൾ മെറ്റാ പ്രതിനിധികൾക്ക് നേരെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്.

    കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 23ന് അർധരാത്രിയോടടുത്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വിദ്യാർഥികളെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ സന്ദേശം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും തുടർന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലും പങ്കുവെച്ചത്. രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയ നീറ്റ്-യു.ജി ചോദ്യക്കടത്ത് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുമെന്നും കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ താൽക്കാലികമായി നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇത് വൻ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചു.

    നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ ദില്ലി ജന്തർമന്തറിൽ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദിവസങ്ങളോളം ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമായതിനെ തുടർന്ന് അന്നത്തെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ തന്റെ പദവി രാജിവെക്കുകയുണ്ടായി. മന്ത്രിയുടെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ സമരക്കാർ സമരം പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

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    TAGS:Narendra ModiapologizeSocial MediaMetaBJP MP Nishikant Dubey
    News Summary - പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്തതിൽ മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറായി മെറ്റ; അതുകൊണ്ടൊന്നും മതിയാവില്ലെന്ന് ബി.ജെ.പി എം.പി നിഷികാന്ത് ദുബെ
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