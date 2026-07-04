Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_right2018-ലെ കൊലപാതക കേസ്;...
    India
    Posted On
    date_range 4 July 2026 4:20 PM IST
    Updated On
    date_range 4 July 2026 4:20 PM IST

    2018-ലെ കൊലപാതക കേസ്; ബിഹാർ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എ രാജു കുമാർ സിങ്ങിന് നാല് വർഷം തടവ്

    text_fields
    bookmark_border
    2018-ലെ കൊലപാതക കേസ്; ബിഹാർ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എ രാജു കുമാർ സിങ്ങിന് നാല് വർഷം തടവ്
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: 2018-ൽ ദക്ഷിണ ഡൽഹിയിലെ ഫാംഹൗസിൽ നടന്ന ആഘോഷത്തിനിടെയുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ അർച്ചന ഗുപ്ത എന്ന സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ ബിഹാർ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എ രാജു കുമാർ സിങ്ങിന് ഡൽഹി കോടതി നാല് വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. കേസിൽ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രത്യേക ജഡ്ജി വിശാൽ ഗോഗ്നെ ഇത്തരമൊരു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നിയമവിരുദ്ധമായ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ തോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചും കോടതി പരാമർശിച്ചു.

    കോടതി വിധിയിൽ ശിക്ഷാവിധിക്കൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട അർച്ചന ഗുപ്തയുടെ ഭർത്താവിന് 25 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ആഘോഷവേളകളിൽ തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ എത്രത്തോളം അപകടകരമാണെന്ന് ഈ കേസ് കാണിച്ചുതരുന്നു. ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ആവേശം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി. നീണ്ട നിയമനടപടികൾക്കൊടുവിൽ ഇത്തരമൊരു വിധി വരുന്നത് ഇരയായവരുടെ കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കുന്ന നീതിയായി കണക്കാക്കാം. കേസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് സൂചന.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:BiharimprisonmentCrimeBJP
    News Summary - BJP MLA Raju Kumar Singh gets 4-year jail term
    Similar News
    Next Story
    X