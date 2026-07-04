2018-ലെ കൊലപാതക കേസ്; ബിഹാർ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എ രാജു കുമാർ സിങ്ങിന് നാല് വർഷം തടവ്

2018-ലെ കൊലപാതക കേസ്; ബിഹാർ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എ രാജു കുമാർ സിങ്ങിന് നാല് വർഷം തടവ്text_fields
ന്യൂഡൽഹി: 2018-ൽ ദക്ഷിണ ഡൽഹിയിലെ ഫാംഹൗസിൽ നടന്ന ആഘോഷത്തിനിടെയുണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ അർച്ചന ഗുപ്ത എന്ന സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ ബിഹാർ ബി.ജെ.പി എം.എൽ.എ രാജു കുമാർ സിങ്ങിന് ഡൽഹി കോടതി നാല് വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. കേസിൽ കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രത്യേക ജഡ്ജി വിശാൽ ഗോഗ്നെ ഇത്തരമൊരു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നിയമവിരുദ്ധമായ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ തോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചും കോടതി പരാമർശിച്ചു.
കോടതി വിധിയിൽ ശിക്ഷാവിധിക്കൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട അർച്ചന ഗുപ്തയുടെ ഭർത്താവിന് 25 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. ആഘോഷവേളകളിൽ തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ എത്രത്തോളം അപകടകരമാണെന്ന് ഈ കേസ് കാണിച്ചുതരുന്നു. ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ആവേശം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി. നീണ്ട നിയമനടപടികൾക്കൊടുവിൽ ഇത്തരമൊരു വിധി വരുന്നത് ഇരയായവരുടെ കുടുംബത്തിന് ലഭിക്കുന്ന നീതിയായി കണക്കാക്കാം. കേസിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് സൂചന.
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