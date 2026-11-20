രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബിജെപി മുന്നിൽtext_fields
ജയ്പൂർ: രാജസ്ഥാനിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ആദ്യഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ, ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഇരുപാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത മത്സരത്തിനിടയിലും കോൺഗ്രസിനെ പിന്നിലാക്കി മുന്നേറുകയാണ് ബിജെപി .
നവംബർ 20-ന് രാവിലെ എട്ടിനാണ് 37 ജില്ലകളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചത്. രാവിലെ 9.46-ന് പുറത്തുവന്ന ആദ്യഘട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം പഞ്ചായത്ത് സമിതി സീറ്റുകളിൽ ബിജെപി 20 ഇടത്തും കോൺഗ്രസ് 13 ഇടത്തും ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, ജില്ലാ പരിഷത്ത് സീറ്റുകളിൽ ബിജെപി മൂന്നിടത്തും കോൺഗ്രസ് ഒരിടത്തുമാണ് മുന്നിലുള്ളത്. വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നതേയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ അന്തിമ ഫലം ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ ഭരണസമിതികളിലേക്ക് ജനപ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. ജില്ലാ പരിഷത്തുകളിലേക്കും പഞ്ചായത്ത് സമിതികളിലേക്കുമായി 41 ജില്ലകളിലെ 9,648 വാർഡുകളിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ഒക്ടോബർ 22, 28, നവംബർ 3, 14 തീയതികളിലായി നാല് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ്.
മുൻ ബിജെപി എംഎൽഎ രാജേന്ദ്ര റാത്തോഡിന്റെ മകൻ പരാക്രം സിങ്, മരുമകൾ കനിക സിങ്, കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ നരേന്ദ്ര ബുഡാനിയയുടെ ഭാര്യ കനക് ബുഡാനിയ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ജനവിധി തേടുന്നുണ്ട്.
കോട്ട, ബാരൻ, ശ്രീഗംഗാനഗർ, കരൗലി എന്നീ നാല് ജില്ലകളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ ഡിസംബർ 17-നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് ജില്ലകളിലെ ഫലങ്ങൾ കൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ രാജസ്ഥാനിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ആർക്കാണ് മുൻതൂക്കമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരും.