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    India
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 2:37 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 2:37 PM IST

    ജോലിയും അമർനാഥ് യാത്രാ ടെന്റും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ്; കശ്മീരിൽ ബിജെപി നേതാവിനെതിരെ കേസ്

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    Visual representation of Jammu and Kashmir Police investigating fraud case involving local bjp leader.
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    ശ്രീനഗർ: ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തും അമർനാഥ് തീർത്ഥാടന പാതയിൽ വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ടെന്റുകൾ അനുവദിക്കാമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചും ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ കശ്മീരിൽ ബിജെപി നേതാവിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. പണം തട്ടിയെടുക്കൽ, വഞ്ചന എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് കശ്മീർ പോലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

    സർക്കാർ ജോലിയും അമർനാഥ് തീർത്ഥാടന സീസണിൽ ടെന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പെർമിറ്റുകളും സംഘടിപ്പിച്ചു നൽകാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് തൊഴിലന്വേഷകരിൽ നിന്നും ചെറുകിട വ്യാപാരികളിൽ നിന്നും ഇയാൾ വൻതുക കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് പരാതി. ബിജെപിയിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ദുരുപയോഗം ചെയ്താണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് ഇരകൾ ആരോപിക്കുന്നു. വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ജോലിയോ ടെന്റുകളോ ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും നൽകിയ പണം തിരികെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ബാധിതർ പോലീസിനെ സമീപിച്ചത്.

    തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്നും ഇയാൾ സമാനമായ രീതിയിൽ മറ്റ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നും പോലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. അതേസമയം, കേസ് ഉയർന്നുവന്നതോടെ പാർട്ടി വിഷയത്തിൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നത് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലും വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.

    തട്ടിപ്പിനിരയായവർ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇടപാടുകളും പണമിടപാടുകളുടെ രേഖകളും പോലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. അമർനാഥ് തീർത്ഥാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി റൂട്ട് പെർമിറ്റുകളും സ്റ്റാളുകളും അനുവദിക്കുന്നതിൽ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളെ മറികടന്ന് അനധികൃതമായി ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചോ എന്നും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

    സമാനമായ രീതിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പരാതികൾ നൽകാൻ പോലീസ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. നേതാവിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നിഷ്പക്ഷമായി നടത്തുമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:Fraud Casearrest newsBJP
    News Summary - BJP Leader Booked in Kashmir Over Alleged Job and Amarnath Yatra Tent Fraud
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