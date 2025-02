കാൺപൂർ: കുംഭമേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ മുസ്‌ലിംകൾ ആക്രമിച്ചെന്ന് പരാതിയുമായി ബി.ജെ.പി നേതാവ് നാസിയ ഇലാഹി. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി എക്സിലടക്കം നാസിയ വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തന്‍റെ വാഹനം ആക്രമിച്ച് അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ഇതോടെ ഹിന്ദുത്വ പ്രൊഫൈലുകൾ നാസിയയുടെ പരാതി ഏറ്റെടുത്തു. എന്നാൽ, ൈവാകാതെ നുണക്കഥ പൊളിയുകയായിരുന്നു.

നാസിയ ഇലാഹിയുടെ സമൂഹമാധ്യമ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെ:

ഡൽഹിയിൽ ഒരു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മഹാ കുംഭമേളയിൽ ഗംഗാസ്‌നാനിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. ഒപ്പം യൂട്യൂബർ പ്രിയ ചതുർവേദിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റയിൽ എത്തിയപ്പോൾ കുറച്ചാളുകൾ എന്നെ വാഹനത്തിൽ പിന്തുടർന്നു. കാറിൽ വാഹനം ഇടിപ്പിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ പ്രിയ ചികിത്സക്കായി ആശുപത്രിയിലാണ്.

On the way to kumbh I have been targeted by peaceful community 🙏

Help me @myogioffice pic.twitter.com/ZP1cBKWBCZ