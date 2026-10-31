25 കോടി വിലമതിക്കുന്ന ലതാ മങ്കേഷ്കർ സംഗീത വിദ്യാലയം മേയറുടെ വസതിയാക്കി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ച് ബിജെപി ഭരണസമിതി

25 കോടി വിലമതിക്കുന്ന ലതാ മങ്കേഷ്കർ സംഗീത വിദ്യാലയം മേയറുടെ വസതിയാക്കി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ച് ബിജെപി ഭരണസമിതിtext_fields
മുംബൈ: ഭാരതരത്ന ലതാ മങ്കേഷ്കറുടെ സ്മരണക്കായി മീരാ റോഡിൽ നിർമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗീത വിദ്യാലയം വിവാദത്തിൽ. 25 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിക്കുന്ന ഈ സംഗീത വിദ്യാലയത്തിന്റെ കെട്ടിടം മേയറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാക്കി മാറ്റാൻ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചതാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഗീത പ്രേമികളോടുള്ള കടുത്ത അവഗണനയാണിതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് മന്ത്രി പ്രതാപ് സർനായിക് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കുറഞ്ഞത് 70 ശതമാനത്തോളം നിർമാണ ജോലികൾ ഇതിനോടകം പൂർത്തിയായ കെട്ടിടമാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിലാണ് ഈ വിവാദ പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. മീരാ റോഡിലെ ക്വീൻസ് പാർക്ക് ഏരിയയിൽ മുനിസിപ്പൽ പാർക്കിലാണ് ഈ വിദ്യാലയം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാവ് താക്കറെയുടെ ഭരണകാലത്ത് 2022 ജൂൺ 17-നാണ് ഈ പദ്ധതിക്കായി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നത്.
എന്നാൽ നിലവിലുള്ള മേയറുടെ വസതിയിൽ സ്ഥലപരിമിതിയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ധ്രുവ്കിഷോർ പാട്ടീൽ ബിജെപിയുടെ ഈ തീരുമാനത്തെ ന്യായീകരിച്ചത്. കലാകാരന്മാരുടെയും സംഗീത ആസ്വാദകരുടെയും മങ്കേഷ്കർ കുടുംബത്തിന്റെയും വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.