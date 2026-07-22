പട്നയിൽ ബി.ജെ.പി-കോൺഗ്രസ് സംഘർഷം; തെരുവിൽ പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ കല്ലേറും അടിയും -വിഡിയോ

പട്നയിൽ ബി.ജെ.പി-കോൺഗ്രസ് സംഘർഷം; തെരുവിൽ പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ കല്ലേറും അടിയും -വിഡിയോtext_fields
പട്ന: ബിഹാർ തലസ്ഥാനമായ പട്നയിൽ ബി.ജെ.പി-കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ തെരുവിൽ രൂക്ഷമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ ഉപവാസ സമരത്തെ എതിർത്ത് ബി.ജെ.പി പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായത്. സംഘർഷത്തിൽ ഇരുപാർട്ടികളിലെയും നിരവധി പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു.
പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഒരു വിഭാഗം സമരക്കാരിൽനിന്ന് പ്രകോപനപരമായ സമീപനമുണ്ടാവുകയും പിന്നീട് പരസ്പരം വടിവീശുകയും കല്ലെറിയുകയുകയുമായിരുന്നു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തി പ്രവർത്തകരെ ഓടിച്ചതോടെയാണ് സംഘർഷം ശാന്തമായത്. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
നീറ്റ് പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും സി.ജെ.പിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുമാണ് കോൺഗ്രസ് രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂഡൽഹി ലോക് കല്യാൺ മാർഗിലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിക്കുമുന്നിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രമുഖ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ധർണ നടത്തിയിരുന്നു. ആ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, സമാജ്വാദി പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കളെ പൊലീസ് തടയുകയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വിട്ടയച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം, നീറ്റ് വിഷയത്തിൽ ഡൽഹി ജന്ദർ മന്തറിലെ പ്രധാന പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ചുതന്നെ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' മുന്നോട്ടുപോകുകയാണ്.
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