പ്രതിപക്ഷം അരാജകത്വം പടർത്തിയാൽ തെരുവിലും സഭയിലും നേരിടും: നിതിൻ നബിൻ

പ്രതിപക്ഷം അരാജകത്വം പടർത്തിയാൽ തെരുവിലും സഭയിലും നേരിടും: നിതിൻ നബിൻtext_fields
റാഞ്ചി: രാജ്യത്ത് അരാജകത്വത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്നും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നിരന്തരം അപമാനിക്കുകയാണെന്നും ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ. ജനാധിപത്യത്തെയും ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെയും എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം അരാജകത്വം പടർത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ തെരുവിലും പാർലമെന്റിലും ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ത്രിദിന സന്ദർശനത്തിനായി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ജാർഖണ്ഡിലെത്തിയ അദ്ദേഹം റാഞ്ചിയിലെ ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന ആസ്ഥാനത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ജാർഖണ്ഡ് സന്ദർശനമാണിത്.
'പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യപരമായ മാർഗങ്ങളുണ്ട്'
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സമീപകാല നീക്കങ്ങളെയും പ്രതിഷേധങ്ങളെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് നിതിൻ നബിൻ തുറന്നടിച്ചു:
"ഈ രാജ്യത്ത് അരാജകത്വത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യവും ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളും ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്ന രീതി അത്യന്തം ആശങ്കാജനകമാണ്. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും അരാജകത്വത്തിന് വളരാൻ ഞങ്ങൾ അവസരം നൽകില്ല. പ്രതിഷേധങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ജനാധിപത്യപരമായ മാർഗങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അരാജകത്വം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങി പോരാടാനും പാർലമെന്റ് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാനും മടിക്കില്ല."
— ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ഇന്ന്; സംഘടനാ ചർച്ചകൾ സജീവം
ബിർസ മുണ്ട വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ നിതിൻ നബിന് സംസ്ഥാന ബി.ജെ.പി അധ്യക്ഷൻ ആദിത്യ സാഹു, സംസ്ഥാന ചുമതലയുള്ള ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് പട്ടേൽ, കേന്ദ്രമന്ത്രി സഞ്ജയ് സേത്ത്, റാഞ്ചി എം.എൽ.എ സി.പി. സിംഗ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം നൽകി. തുടർന്ന് പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തെത്തിയ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തകരെ 'ജയ് ജോഹാർ' മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുകയും ചെയ്തു.
- സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം: ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ പങ്കെടുക്കും. ജാർഖണ്ഡിലെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും പാർട്ടിയുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. ബി.ജെ.പി ദേശീയ അധ്യക്ഷനായ ശേഷം ആദ്യമായാണ് അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്.
- സംഘടനാ പുനഃസംഘടന: സംസ്ഥാന ഘടകത്തിലെ പുതിയ ഭാരവാഹികളുമായും ജില്ലാ അധ്യക്ഷന്മാരുമായും അദ്ദേഹം നിർണായക ചർച്ചകൾ നടത്തും.
- മൻ കി ബാത്ത്: സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച സംഘടനാ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അദ്ദേഹം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 'മൻ കി ബാത്ത്' പരിപാടി ശ്രവിക്കും.