    India
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 9:17 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 9:17 PM IST

    മഹുവയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ ബി.ജെ.പി

    അ​തി​ർ​ത്തി സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ ത​ല​വെ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് മ​ഹു​വ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി വി​ഡി​യോ
    mahua moitra
    മഹുവ മൊയ്ത്ര

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ​നി​ന്ന് പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​നു​ത്ത​ര​വാ​ദി​യാ​യ കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ ത​ല​വെ​ട്ടി മേ​ശ​പ്പു​റ​ത്ത് വെ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട തൃ​ണ​മൂ​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് മ​ഹു​വ മൊ​യ്ത്ര​ക്കെ​തി​രെ ബി.​ജെ.​പി പ്ര​തി​ഷേ​ധം.

    മ​മ​ത ബാ​ന​ർ​ജി സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന അ​മി​ത് ഷാ​യു​ടെ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു മ​ഹു​വ​യു​ടെ വി​വാ​ദ മ​റു​പ​ടി.

    പ​ശ്ചി​മ ബം​ഗാ​ളി​ലെ നാ​ദി​യ ജി​ല്ല​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ഹു​വ. അ​തി​ർ​ത്തി സം​ര​ക്ഷ​ണ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ തൃ​ണ​മൂ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ഹു​വ​യു​ടെ വി​വാ​ദ പ​രാ​മ​ർ​ശം. മ​ഹു​വ​യു​ടെ പ്ര​സ്താ​വ​ന ​ഐ​സി​സ് മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​താ​ണെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി വ​ക്താ​വ് ശ​ഹ്സാ​ദ് പൂ​നാ​വാ​ല വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി ര​വി ശ​ങ്ക​ർ പ്ര​സാ​ദും മ​ഹു​വ​​ക്കെ​തി​രെ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നു.

    TAGS:Trinamool CongessMahua MoitraBJP
    News Summary - BJP against Mahua's controversial statement
