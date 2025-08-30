മഹുവയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ ബി.ജെ.പി

മഹുവയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ ബി.ജെ.പിtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ബംഗ്ലാദേശിൽനിന്ന് പതിനായിരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുത്തരവാദിയായ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ തലവെട്ടി മേശപ്പുറത്ത് വെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മഹുവ മൊയ്ത്രക്കെതിരെ ബി.ജെ.പി പ്രതിഷേധം.
മമത ബാനർജി സർക്കാറിനെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയാണെന്ന അമിത് ഷായുടെ വിമർശനത്തിനായിരുന്നു മഹുവയുടെ വിവാദ മറുപടി.
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നാദിയ ജില്ലയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മഹുവ. അതിർത്തി സംരക്ഷണ ഉത്തരവാദിത്തം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും നുഴഞ്ഞുകയറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ തൃണമൂൽ സർക്കാറിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്നും പറഞ്ഞ ശേഷമായിരുന്നു മഹുവയുടെ വിവാദ പരാമർശം. മഹുവയുടെ പ്രസ്താവന ഐസിസ് മാനസികാവസ്ഥയിൽനിന്നുള്ളതാണെന്ന് ബി.ജെ.പി വക്താവ് ശഹ്സാദ് പൂനാവാല വിമർശിച്ചു. മുൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രി രവി ശങ്കർ പ്രസാദും മഹുവക്കെതിരെ രംഗത്തുവന്നു.
