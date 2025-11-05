Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightബിലാസ്പൂർ ട്രെയിൻ...
    India
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 8:03 AM IST

    ബിലാസ്പൂർ ട്രെയിൻ അപകടം; മരണ സംഖ്യ 11 ആയി, മരിച്ചവരിൽ ലോക്കോ പൈലറ്റും

    text_fields
    bookmark_border
    മരിച്ചവർക്ക് 5 ലക്ഷം സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ
    ബിലാസ്പൂർ ട്രെയിൻ അപകടം; മരണ സംഖ്യ 11 ആയി, മരിച്ചവരിൽ ലോക്കോ പൈലറ്റും
    cancel
    Listen to this Article

    റായ്പൂർ: ഛത്തീസ്ഗഡിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിൽ ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണ സംഖ്യ 11 ആയി. 20 പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. മുഖ്യമന്ത്രി വിഷ്ണു ഡിയോ സായ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചവർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയും പരിക്കേറ്റവർക്ക് 50,000 രൂപയും സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നാലുമണിയോടെയാണ് ജെവ്രയിൽ നിന്ന് ബിലാസ്പൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുമായി ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത്.ഇടിയുടെ വ്യാപ്തിയിൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിന്‍റെ മുന്നിലത്തെ കോച്ച് പൂർണമായും തകർന്നു.

    അപകടം നടന്നയുടൻ എൻ.ഡി.ആർ.എഫ് അടക്കമുള്ള സംഘം രക്ഷാ പ്രവർത്തനം നടത്തി. അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽ ഒരു ശിശുവും ഉൾപ്പെടുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

    അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഇലക്ട്രിക് വ‍യറിലും സിഗ്നലിങ് സിസ്റ്റത്തിലും തകരാർ ഉണ്ടാകുകയും ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തിൽ റെയിൽവേ അധികൃതർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Accident Newschathisgarhex gratiatrain collision
    News Summary - Bilaspur train accident death toll
    Similar News
    Next Story
    X