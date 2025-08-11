Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 6:40 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 6:40 AM IST

    കേരളത്തിലേക്ക് ‘അതിഥി വോട്ടുകൾ’

    • ബി​ഹാ​റി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്കം പു​റ​ത്താ​ക്കു​ന്നവ കേ​ര​ള​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​ടി​യേ​റ്റ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്
    • അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ജ​ന​വി​ധി നി​ർ​ണ​യി​ക്കും
    • രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ​മ​വാ​ക്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റ​ത്തി​ന് സാ​ധ്യ​ത
    കേരളത്തിലേക്ക് 'അതിഥി വോട്ടുകൾ'
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ)​യു​ടെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കും. ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​കു​ന്ന കേ​ര​ളം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​യ കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ അ​വ​ർ തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി​ഹാ​ർ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ രാ​ജ്യ​മൊ​ട്ടു​ക്കും എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ബി​ഹാ​റി​ന് പു​റ​മെ ബം​ഗാ​ൾ, യു.​പി, ഒ​ഡി​ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​​ൽ ​നി​ന്നു​ള്ള കു​ടി​യേ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​യി മാ​റും. ഇ​തോ​ടെ തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ വ​ന്ന അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ വോ​ട്ട് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ജ​ന​വി​ധി​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​വ​ർ ബി​ഹാ​റി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ര​ല്ല

    ബി​ഹാ​റി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​​ടെ അ​പേ​ക്ഷാ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ശേ​ഷം കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് കേ​ര​ളം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലി​ന് പോ​യ നി​ര​വ​ധി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ​യാ​ണ് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ ഫോ​റ​ങ്ങ​ൾ പൂ​രി​പ്പി​ച്ച് ന​ൽ​കാ​ത്ത​വ​രെ ‘‘സ്ഥി​ര​മാ​യി മാ​റി താ​മ​സി​ച്ച​വ​ർ/​കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​ർ’’ എ​ന്ന ഗ​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 1950ലെ ​ജ​ന​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ 19ാം വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം ഒ​രാ​ളെ ഒ​രു മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ആ ​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ‘സാ​ധാ​ര​ണ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​ൻ’ ആ​യി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന​യി​ൽ പി​ടി​ച്ചാ​ണ് തൊ​ഴി​ൽ തേ​ടി​പ്പോ​യ​വ​രെ നീ​ക്കം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ജ​ന​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ 20ാം വ​കു​പ്പ് ‘സാ​ധാ​ര​ണ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​ൻ’ (ordinarily resident) എ​ന്ന​തി​ന് ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ക്ഷ​യാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഇ​തി​നാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വീ​ടു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്രം അ​വി​ട​ത്തെ ‘സാ​ധാ​ര​ണ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​ൻ’ എ​ന്ന​ർ​ഥ​മി​ല്ല എ​ന്നും അ​തേ​സ​മ​യം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​ല്ലാ​തെ പോ​യ​വ​രെ ‘സാ​ധാ​ര​ണ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​ൻ’ ആ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മെ​ന്നും 20ാം വ​കു​പ്പ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷൻ പറഞ്ഞത്

    ഈ ​വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ബി​ഹാ​റി​ലെ ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്നും അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്നും തൊ​ഴി​ലി​നാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​വ​രെ​യും നീ​ക്കം ചെ​യ്യി​ല്ലേ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഇ​ത​ര​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തൊ​ഴി​​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​യ​വ​ർ​ക്ക് ബി​ഹാ​റി​ൽ അ​ല്ല അ​വ​ർ പോ​യ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും വോ​ട്ട് എ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ബി​ഹാ​റി​നു​ശേ​ഷം എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ബം​ഗാ​ളി​ലും മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം ഇ​തേ നി​ല​പാ​ടാ​യി​രി​ക്കും സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത​ര​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​യ​വ​രെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്നു​മൊ​ഴി​വാ​ക്കും. അ​വ​രും ത​ങ്ങ​ൾ തൊ​ഴി​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കാ​ൻ ബി​ഹാ​റി​ൽ​നി​ന്നും ബം​ഗാ​ളി​ൽ​നി​ന്നും വ​രു​ന്ന​വ​ർ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​ർ ചേ​ർ​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ​പ​ര​മാ​യ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം അ​വ​ർ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണെ​ന്നും വി​നി​യോ​ഗി​​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വി​ദേ​ശ​ത്ത് തൊ​ഴി​ലി​ന് പോ​യ​വ​ർ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല

    അ​തേ​സ​മ​യം 2010ൽ ​ജ​ന​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ത്ത 20(എ) ​വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് വി​ദേ​ശ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ലി​ന് പോ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് (എ​ൻ.​ആ​ർ.​​ഐ) അ​വ​രു​ടെ വി​സാ​രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് ​സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​കാ​ല​ത്ത് നാ​ട്ടി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​നും ഇ​തു​വ​ഴി സാ​ധി​ക്കും. വി​ദേ​ശ​ത്ത് പോ​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഈ ​ഇ​ള​വും അ​ന്യ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് തൊ​ഴി​ലി​ന് പോ​യ​വ​ർ​ക്കു​ണ്ടാ​കി​ല്ല.

    X