Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightIndiachevron_rightബി​ഹാ​ർ...
    India
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 11:01 PM IST

    ബി​ഹാ​ർ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക: അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി

    text_fields
    bookmark_border
    ബി​ഹാ​ർ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക: അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​ർ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​​വ്ര പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ(​എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ)​ത്തി​ന്റെ അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് 68.66 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പു​റ​ത്താ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി.

    ജി​ല്ല ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്കും സം​സ്ഥാ​ന മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്കും മു​മ്പാ​കെ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​വ​ർ​ക്ക് പാ​രാ ലീ​ഗ​ൽ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രെ​യും നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ​ത്തി​നു​ള്ള അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രെ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ എ. ​സു​ര്യ​കാ​ന്ത്, ജോ​യ്മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ബെ​ഞ്ച് ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബി​ഹാ​ർ നി​യ​മ​സ​ഹാ​യ അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ജി​ല്ല നി​യ​മ സ​ഹാ​യ അ​തോ​റി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ​ക്കും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ത​ന്നെ ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ലു​ണ്ട്.

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​വ​ർ​ക്ക് അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ സ​മ​യ​ക്കു​റ​വു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ബെ​ഞ്ച് തു​ട​ർ​ന്നു. ഓ​രോ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ​യും പാ​രാ ലീ​ഗ​ൽ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളും മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​റു​ക​ളും ജി​ല്ല നി​യ​മ സ​ഹാ​യ അ​തോ​റി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​ണം. അ​പ്പീ​ലു​മാ​യി ബൂ​ത്ത് ത​ല ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രെ അ​വ​ർ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം. വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പാ​രാ ലീ​ഗ​ൽ വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രി​ൽ നി​ന്ന് ശേ​ഖ​രി​ക്ക​ണം. തു​ട​ർ​ന്ന് പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ക​ണ്ട് അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാ​ൻ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി അ​പ്പീ​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യ​ണം. ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ലി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും പാ​രാ ലീ​ഗ​ൽ വ​ള​ന്റി​യ​മാ​രെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്നും സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഹ​ര​ജി​ക്കാ​രാ​യ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ഡെ​മോ​ക്രാ​റ്റി​ക് റൈ​റ്റ്സ് ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ​വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞ ആ​ൾ ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ത​ന്നെ​യി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും മു​മ്പ് ഇ​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി ഹാ​ജ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ രാ​കേ​ഷ് ദ്വി​വേ​ദി വാ​ദി​ച്ചു. ഇ​തേ തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​തെ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തി​ൽ കോ​ട​തി​ക്കു​ള്ള അ​തൃ​പ്തി ​ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​യ്മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​താ​ണ് അ​നു​ഭ​വ​മെ​ങ്കി​ൽ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ല​ത്തി​ലെ മ​റ്റു വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ​ങ്ങ​നെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​യ്മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി ചോ​ദി​ച്ചു. എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​വ​ർ​ക്ക് കോ​ട​തി​യെ നേ​രി​ട്ട് സ​മീ​പി​ച്ചാ​ലെ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് കോ​ട​തി​ക്ക് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ നി​യ​മ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും കു​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:voter listlegal aidSupreme Court
    News Summary - Bihar Voter List: Supreme Court says free legal aid should be provided for appeal
    Similar News
    Next Story
    X