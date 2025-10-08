Begin typing your search above and press return to search.
    India
    date_range 8 Oct 2025 7:03 AM IST
    date_range 8 Oct 2025 7:03 AM IST

    ബിഹാർ എസ്.ഐ.ആർ; ആശയക്കുഴപ്പം നീക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി

    ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത നി​ല​പാ​ടു​മാ​യി ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​യ്മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി
    സുപ്രീംകോടതി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​ർ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) പു​തു​താ​യി വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ 3.66 ല​ക്ഷം പേ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​യ്മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ കേ​സി​ൽ ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​യ്മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. തു​റ​ന്ന ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സു​താ​ര്യ​ത കാ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് ബാ​ഗ്ചി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 65 ല​ക്ഷം പേ​രു​ക​ളാ​ണ് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യി​രു​ന്ന​ത്. ശേ​ഷം പു​തു​താ​യി വോ​ട്ടു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​​ച്ചേ​ർ​ത്തി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ത്ത വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ നേ​ര​ത്തേ ക​ര​ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ന്ത​ള്ളി​യ 65 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ഉ​​ണ്ടോ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ട്. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ക്രി​യ​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​യ​തി​നാ​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ബാ​ഗ്ചി തു​ട​ർ​ന്നു. പേ​രു വെ​ട്ടി​മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രാ​ൾ പോ​ലും പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലു​ള്ള എ​ൻ.​ജി.​ഒ​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ഇ​ട​പെ​ട്ട ജ​സ്റ്റി​സ് ജോ​യ്മ​ല്യ ബാ​ഗ്ചി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത് ആ​രാ​യാ​ലും സു​താ​ര്യ​ത​ക്കു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു​വെ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഖ​ണ്ഡി​ച്ചു.

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട വി​ദേ​ശി​ക​ൾ പു​റ​ത്തു വ​രി​ല്ലെ​ന്ന് ബെ​ഞ്ചി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. 68.66 ല​ക്ഷം പേ​രെ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കി​യി​ട്ടും അ​വ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ വ​രാ​ത്ത​തെ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​നെ​തി​രെ നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ട​മെ​ല്ലാം ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് ആ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്ത് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15ന് ​ന​ട​ന്ന വാ​ദം കേ​ൾ​ക്ക​ലി​ൽ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി, നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി വ​ല്ല​തും ക​ണ്ടാ​ൽ പ്ര​ക്രി​യ​ത​ന്നെ റ​ദ്ദാ​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ 68.6 ല​ക്ഷം പേ​രെ ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യും പു​റ​ത്താ​ക്കി​യെ​ന്ന് പ്ര​ശാ​ന്ത് ഭൂ​ഷ​ൺ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ബോ​ധി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​തു​പോ​ലെ അ​വ​ർ​ക്ക് അ​പ്പീ​ലി​നു പോ​കാ​മ​ല്ലോ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ജ​സ്റ്റി​സ് സൂ​ര്യ​കാ​ന്തി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് ശേ​ഷം മൂ​ന്ന​ര മു​ത​ൽ നാ​ലു വ​രെ കേ​സ് വീ​ണ്ടും കേ​ൾ​ക്കും.

