    India
    date_range 4 Oct 2025 10:48 PM IST
    date_range 4 Oct 2025 10:48 PM IST

    ബിഹാർ എസ്.ഐ.ആർ ബി.ജെ.പി തിരക്കഥയിൽ -കോൺഗ്രസ്

    ബിഹാർ എസ്.ഐ.ആർ ബി.ജെ.പി തിരക്കഥയിൽ -കോൺഗ്രസ്
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​റി​ൽ തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ശേ​ഷം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലും ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ന്ന​താ​യി കോ​ൺ​​ഗ്ര​സ്. ഒ​രു വീ​ട്ടി​ൽ 247 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ടെ​ന്നും ഒ​രേ ബൂ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ ഒ​രാ​ളു​ടെ പേ​ര് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും ഹി​ന്ദി പ​ത്ര​ത്തി​ലെ വാ​ർ​ത്ത പ​ങ്കു​വെ​ച്ച് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ്റാം ര​മേ​ശ് എ​ക്സി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    ബി.​ജെ.​പി​ക്കും സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ​ക്കും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​ട്ടം ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ​യും ഏ​ക​ല​ക്ഷ്യം എ​ന്ന് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ബി​ഹാ​റി​ലെ എ​ല്ലാ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഒ​രു വീ​ട്ടി​ൽ 247 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ എ​ങ്ങ​നെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഒ​രാ​ളു​ടെ പേ​ര് ഒ​രേ ബൂ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​മോ അ​തോ പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​മോ എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ചു.

    ചി​ല നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം മു​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലെ വി​ജ​യ മാ​ർ​ജി​നേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ് എ​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്കാ​ജ​ന​ക​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​ണ്. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള അ​ന​വ​ധി ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ സു​പ്രീം കോ​ട​തി​യു​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ അ​വ​​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വാ​ണ്‌. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​കെ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്, ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യു​ടെ പാ​വ​യാ​യി കാ​ണ​പ്പെ​ട​രു​ത്. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ബി ​ടീ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ല​ജ്ജ​യി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു​വെ‌​ന്നും ജ​യ്റാം ര​മേ​ശ് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

