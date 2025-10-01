Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 6:36 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 6:36 AM IST

    ബി​ഹാ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യാ​യി; 68 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ പുറത്ത്

    • 21.53 ല​ക്ഷം പേ​രെ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു
    • 7.42 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ
    voter list
    വോട്ടർ ലിസ്റ്റിന്റെ പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വോ​ട്ടു​കൊ​ള്ള വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ബി​ഹാ​റി​ലെ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. 65 ല​ക്ഷം പേ​രെ നീ​ക്കി​യ ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നി​ലെ ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് 3.66 ല​ക്ഷം പേ​രെ കൂ​ടി വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യും 21.53 ല​ക്ഷം പേ​രെ പു​തു​താ​യി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തും ത​യാ​റാ​ക്കി​യ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​കെ 7.42 കോ​ടി പേ​ർ​ക്കാ​ണ് വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ൺ 24 വ​രെ 7.89 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബി​ഹാ​റി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ലൂ​ടെ വെ​ട്ടി​മാ​റ്റി​യ ആ​കെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ 68.66 ല​ക്ഷ​മാ​യി.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ ലി​ങ്ക് ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്താ​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ണ്ടോ എ​ന്ന കാ​ര്യം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് അ​റി​യാ​മെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തു കൂ​ടാ​തെ എ​ല്ലാ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യു​ടെ ഹാ​ർ​ഡ്, സോ​ഫ്റ്റ് കോ​പ്പി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച എ​ല്ലാ പ​രാ​തി​ക​ളും ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​ച്ഛേ​ദം 326 പ്ര​കാ​രം യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​തെ​യും അ​യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ഒ​രു വ്യ​ക്തി​യെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ​യും ആ​ണ് വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടു.

    ബി​ഹാ​റി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം വി​ജ​യ​മാ​ക്കി​യ​തി​ന് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഗ്യാ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച എ​സ്.​​ഐ.​ആ​ർ അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ട്ടി​മാ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കും ഇ​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​തി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും 1950-ലെ ​ജ​ന​പ്രാ​തി​നി​ധ്യ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ 24-ാം വ​കു​പ്പു പ്ര​കാ​രം അ​പ്പീ​ലി​നു​ള്ള വ​ഴി മാ​ത്ര​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ തു​റ​ന്നു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട് ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ (ഇ.​​ആ​ർ.​ഒ) കൈ​ക്കൊ​ണ്ട തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ ജി​ല്ല മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​നെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണം. ജി​ല്ല മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലും പ​രാ​തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ അ​പ്പീ​ലു​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​റെ സ​മീ​പി​ക്ക​ണം. സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യും ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള അ​ന്തി​മ​തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കും.

    പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേരു ചേർക്കാ​ൻ വീ​ണ്ടും അ​വ​സ​രം

    വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​നി​യും പു​തു​താ​യി ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള വ​ഴി​യും ക​മീ​ഷ​ൻ തു​റ​ന്നു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​നി​യും ബി​ഹാ​റി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രെ​ങ്കി​ലും പേ​രു ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വ​രു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശ പ​ത്രി​ക സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 10 ദി​വ​സം മു​മ്പ് വ​രെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ബി.​ജെ.​പി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ത്ത​വ​രെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ വെ​ട്ടി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​ണ് നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പ് പ്ര​ത്യേ​ക തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ സ്റ്റേ ​ചെ​യ്യാ​ൻ സു​​പ്രീം​കോ​ട​തി ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും അ​പാ​ക​ത ക​ണ്ടാ​ൽ അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക റ​ദ്ദാ​ക്കു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

