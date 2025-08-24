Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    India
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 10:36 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 10:36 PM IST

    ബിഹാറിൽ 98.2 ശതമാനം പേരും രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചെന്ന് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ

    ബിഹാറിൽ 98.2 ശതമാനം പേരും രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചെന്ന് കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​റി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള 98.2 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും രേ​ഖ​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ. 1.8 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള യോ​ഗ്യ​ത ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്നു​വ​രെ​യാ​ണ് സ​മ​യം.

    അ​തു​വ​രെ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന എ​ല്ലാ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ല​ക്ട്ര​ൽ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രോ അ​സി.​ഇ​ല​ക്ട്ര​ൽ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രോ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 25ന് ​ഉ​ള്ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അ​ന്തി​മ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന് ​പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​മെ​ന്നും ക​മീ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് ഒ​ന്നി​ന് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള 7.24 കോ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 0.16 ശ​ത​മാ​നം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ത്ര​മേ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ളൂ.

    ബി​ഹാ​റി​ൽ അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള 12 രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​ത് പ​ത്ത് പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ്. വി​വി​ധ നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 1,21,143 വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​താ​യും ക​മീ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ൻ 11 രേ​ഖ​ക​ളാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ആ​ധാ​ർ​കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു.

    വോട്ടർമാരെ കൂട്ടത്തോടെ പുറന്തള്ളുന്നു -കപിൽ സിബൽ

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ​മ​ല്ല, വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പു​റ​ന്ത​ള്ള​ലാ​ണ് ബി​ഹാ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​തി​ർ​ന്ന സു​പ്രീം​കോ​ട​തി അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ. ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‌​ലിം​ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രോ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘വോ​ട്ടു കൊ​ള്ള: ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ര​ണം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു സി​ബ​ൽ.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രെ പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. അ​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ് 65 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ പു​റ​ത്താ​യ​ത്. 2014ൽ ​അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വി​ഷ​ലി​പ്ത​മാ​യ ഭ​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​യൊ​ന്നാ​കെ ഉ​യ​ർ​ന്നെ​ണീ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സി​ബി​ൽ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഓ​രോ പൗ​ര​നും വോ​ട്ട​വ​കാ​ശ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള യാ​ത്ര​യാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ന​യി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആധാർ മാത്രം മതിയെന്ന് സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞിട്ടില്ല -ബി.ജെ.പി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് മ​റ്റ് രേ​ഖ​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ആ​ധാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും ആ​ധാ​ർ മാ​ത്രം മ​തി​യെ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി. ആ​ധാ​ർ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​ത് പൗ​ര​ത്വം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​യ​ല്ല. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ത് രേ​ഖ​യാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി ഐ.​ടി സെ​ൽ മേ​ധാ​വി അ​മി​ത് മാ​ള​വ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി പ​റ​യാ​ത്ത​ത് പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി, റോ​ഹി​ങ്ക്യ പേ​രു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടും. വി​ദേ​ശി​ക​ള​ല്ല, ഇ​ന്ത്യ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ് ബി​ഹാ​റി​ൽ അ​ടു​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക. ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട 65 ല​ക്ഷം പേ​രു​ക​ളി​ൽ വ്യാ​ജ​ന്മാ​രും മ​രി​ച്ച​വ​രും ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി, റോ​ഹി​ങ്ക്യ പൗ​ര​ന്മാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​മി​ത് മാ​ള​വ്യ പ​റ​ഞ്ഞു.



    X