Madhyamam
    India
    Posted On
    3 Nov 2025 11:19 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 11:19 PM IST

    ബിഹാർ: എ​ൻ.​ഡി.​എ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കും -യോഗി

    ബിഹാർ: എ​ൻ.​ഡി.​എ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കും -യോഗി
    Listen to this Article

    പ​ട്ന: ബി​ഹാ​റി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ വീ​ണ്ടും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ നു​ഴ​ഞ്ഞു​ക​യ​റ്റ​ക്കാ​രെ പു​റ​ത്താ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​വ​രു​ടെ സ്വ​ത്ത് പാ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വീ​തി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി യോ​ഗി ആ​ദി​ത്യ​നാ​ഥ്. ദ​ർ​ഭം​ഗ, മു​സാ​ഫ​ർ​പൂ​ർ, സ​ര​ൺ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് റാ​ലി​ക​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഭ​ര​ണ​ക​ക്ഷി​യാ​യ എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ഖ്യം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ചെ​യ്ത ന​ല്ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത, കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കാ​ത്ത, പറയാൻ ശേ​ഷി​യി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്ന് കു​ര​ങ്ങ​ന്മാ​രാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി​യും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി നേ​താ​വ് തേ​ജ​സ്വി യാ​ദ​വും സ​മാ​ജ്‍വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ഖി​ലേ​ഷ് യാ​ദ​വു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു. മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ മൂ​ന്ന് കു​ര​ങ്ങ​ന്മാ​ർ തി​ന്മ കാ​ണു​ക​യോ കേ​ൾ​ക്കു​ക​യോ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്തി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്ന് കു​ര​ങ്ങ​ന്മാ​രാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ന​മു​ക്കു​ള്ള​ത്. എ​ൻ.​ഡി.​എ​യു​ടെ ന​ല്ല കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും കാ​ണാ​ത്ത പ​പ്പു, കേ​ൾ​ക്കാ​ത്ത ത​പ്പു, പറയാത്ത അ​പ്പു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ​വ​രെന്നും യോഗി പറഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

    TAGS:Bihar ElectionYogi Adityanath
